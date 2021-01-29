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影／春遊苗栗推多項優惠方案 騎YouBike扣款成功可抽獎

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌及縣內觀光旅遊業者、鄉鎮首長、民代多人上午在縣府共同為今年的春遊苗栗行銷，並來藝人楊子儀代言。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌及縣內觀光旅遊業者、鄉鎮首長、民代多人上午在縣府共同為今年的春遊苗栗行銷，並來藝人楊子儀代言。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府迎接農曆新年及爭取觀光商機，2月1日至3月7日規畫「2021春遊苗栗」旅遊優惠方案，推出電子文宣彙整18鄉鎮市食、宿、遊、購、行旅遊資訊，邀集140間特約商家提供豐富的優惠措施，並請來藝人楊子儀與苗栗縣「貓裏喵」擔任觀光大使，邀約全國民眾新春來苗栗暢遊。

苗栗縣長徐耀昌及縣內觀光旅遊業者、伴手禮店家上午在縣府共同為今年的春遊苗栗行銷，徐耀昌強調苗栗物產豐饒，擁有豐富多元的自然景觀、人文風情及美食小吃，尤其新春期間正值草莓季、溫泉季及季節限定的花季盛開，正合規畫一趟輕旅行，與家人、朋友共度旅遊的美好時光。

徐耀昌指出，2021春遊苗栗電子文宣將春節期間旅客所需旅遊資訊一手掌握，內容涵蓋精選建議遊程、賞花及採果、美食認證餐廳、旅館民宿、特色伴手禮優惠等資訊，詳列年節苗栗交通疏導方式及縣內7大場館展演活動，只需手機掃描QR Code連結電子文宣，就可打包苗栗食、宿、遊、購、行等優惠訊息，資訊全面E化，用手機輕鬆帶著走，

苗栗文化觀光局長林彥甫指出，今年春遊苗栗邀集逾140間特約店家提供好康優惠，活動期間前往貼有「2021春遊苗栗」貼紙的商店消費，以任何形式出示活動標章圖示就可獲產品折扣、贈品及免費門票等優惠；配合自行車旅遊主題年，縣府將苗栗YouBike前30分鐘免費方案延長至年底，新春還推出「YouBike騎出好運」抽好禮，獎項逾百件，只要騎乘超過30分鐘並扣款成功就可參加抽獎，騎越多次中獎機率越高。

相關訊息可上臉書「苗栗玩透透」、苗栗文化觀光旅遊網查詢。

苗栗縣政府及縣內觀光旅遊業者、伴手禮店家上午在縣府共同為今年的春遊苗栗行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府及縣內觀光旅遊業者、伴手禮店家上午在縣府共同為今年的春遊苗栗行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府及縣內觀光旅遊業者、伴手禮店家上午在縣府共同為今年的春遊苗栗行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府及縣內觀光旅遊業者、伴手禮店家上午在縣府共同為今年的春遊苗栗行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府及縣內觀光旅遊業者上午在縣府共同為今年的春遊苗栗行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府及縣內觀光旅遊業者上午在縣府共同為今年的春遊苗栗行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府2月1日至3月7日規畫「2021春遊苗栗」 推出多項旅遊優惠方案，並請來藝人楊子儀與苗栗縣「貓裏喵」擔任觀光大使，邀約全國民眾新春來苗栗暢遊。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府2月1日至3月7日規畫「2021春遊苗栗」 推出多項旅遊優惠方案，並請來藝人楊子儀與苗栗縣「貓裏喵」擔任觀光大使，邀約全國民眾新春來苗栗暢遊。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府迎接農曆新年及爭取觀光商機，2月1日至3月7日規畫「2021春遊苗栗」推出多項旅遊優惠方案。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府迎接農曆新年及爭取觀光商機，2月1日至3月7日規畫「2021春遊苗栗」推出多項旅遊優惠方案。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府迎接農曆新年及爭取觀光商機，2月1日至3月7日規畫「2021春遊苗栗」推出多項旅遊優惠方案。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府迎接農曆新年及爭取觀光商機，2月1日至3月7日規畫「2021春遊苗栗」推出多項旅遊優惠方案。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌及縣內觀光旅遊業者、鄉鎮首長、民代多人上午在縣府共同為今年的春遊苗栗行銷，並來藝人楊子儀代言。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌及縣內觀光旅遊業者、鄉鎮首長、民代多人上午在縣府共同為今年的春遊苗栗行銷，並來藝人楊子儀代言。記者胡蓬生／攝影

徐耀昌 苗栗縣

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