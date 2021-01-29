影／春遊苗栗推多項優惠方案 騎YouBike扣款成功可抽獎

苗栗縣政府迎接農曆新年及爭取觀光商機，2月1日至3月7日規畫「2021春遊苗栗」旅遊優惠方案，推出電子文宣彙整18鄉鎮市食、宿、遊、購、行旅遊資訊，邀集140間特約商家提供豐富的優惠措施，並請來藝人楊子儀與苗栗縣「貓裏喵」擔任觀光大使，邀約全國民眾新春來苗栗暢遊。

苗栗縣長徐耀昌及縣內觀光旅遊業者、伴手禮店家上午在縣府共同為今年的春遊苗栗行銷，徐耀昌強調苗栗物產豐饒，擁有豐富多元的自然景觀、人文風情及美食小吃，尤其新春期間正值草莓季、溫泉季及季節限定的花季盛開，正合規畫一趟輕旅行，與家人、朋友共度旅遊的美好時光。

徐耀昌指出，2021春遊苗栗電子文宣將春節期間旅客所需旅遊資訊一手掌握，內容涵蓋精選建議遊程、賞花及採果、美食認證餐廳、旅館民宿、特色伴手禮優惠等資訊，詳列年節苗栗交通疏導方式及縣內7大場館展演活動，只需手機掃描QR Code連結電子文宣，就可打包苗栗食、宿、遊、購、行等優惠訊息，資訊全面E化，用手機輕鬆帶著走，

苗栗文化觀光局長林彥甫指出，今年春遊苗栗邀集逾140間特約店家提供好康優惠，活動期間前往貼有「2021春遊苗栗」貼紙的商店消費，以任何形式出示活動標章圖示就可獲產品折扣、贈品及免費門票等優惠；配合自行車旅遊主題年，縣府將苗栗YouBike前30分鐘免費方案延長至年底，新春還推出「YouBike騎出好運」抽好禮，獎項逾百件，只要騎乘超過30分鐘並扣款成功就可參加抽獎，騎越多次中獎機率越高。