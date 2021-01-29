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桃園捷運綠線2026年通車 滲眉埤打造捷運北機廠

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
捷運綠線北機廠涵蓋都市土地跟非都市土地。圖／桃園市捷運工程局提供
捷運綠線北機廠涵蓋都市土地跟非都市土地。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園市政府第1條自辦興建的桃園捷運綠線預計2026年底起陸續通車，為打造提供捷運系統儲車、維修、調度及行控中心的北機廠，市府申請變更使用曾遭重金屬汙染荒廢多時的滲眉埤及其周邊土地，桃園市捷運工程局指出，其中12.19公頃非都市土地申請開發許可案，昨天獲內政部區委會審議修正後通過，預計4月進行協議價購。

市府捷運工程局指出，捷運綠線北機廠原規畫在南崁區都市計畫西北側的農業區，因私有土地占91.78%且拆遷戶多，經桃園市都委會建議，已經重新檢視用地合理性。

市府在評估機廠位置的適當性、營運調度及工程可行性後，經勘查後擇定大園菓林地區曾遭受重金屬汙染已荒廢的滲眉埤規畫為機廠用地，用地範圍內私有土地約17.94％，不僅不需要拆遷民宅，也可讓滲眉埤重生，以促進土地活化再利用。

捷運工程局說明，捷運北機廠土地面積15.34公頃，非都市土地12.19公頃，都市土地 3.15公頃，其中非都市土地申請開發許可案，經過內政部區域計畫委員至現地勘查及專案小組會議初審，另滲眉埤雖為公告汙染場址，但市府環保局已經在去年底完成滲眉埤汙染整治工作，環境影響差異分析報告獲環保署同意備查，全案經內政部區委會第443次會議審議修正後通過。

捷運工程局長陳文德也進一步提到，機廠為捷運工程的必要設施，在非都市土地開發許可於昨天審議通過後，大園菓林地區都市土地3.15公頃都市計畫變更案，也將排入內政部都委會審議，預計4月起進行協議價購，北機廠用地預計明年初可完成徵收。

桃市府將在滲眉埤上興建捷運北機廠，圖為土地現況。圖／桃園市捷運工程局提供
桃市府將在滲眉埤上興建捷運北機廠，圖為土地現況。圖／桃園市捷運工程局提供

捷運 都市計畫

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