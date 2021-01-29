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南門市場旁庇護商店生意掉5成 禁內用推外帶、外送優惠

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
喜憨兒基金會在桃園南門市場旁的庇護商店生意慘跌5成，為圖自救，該店推外帶85折，還與外送平台合作推出點餐送飲料好康。記者張裕珍／攝影
喜憨兒基金會在桃園南門市場旁的庇護商店生意慘跌5成，為圖自救，該店推外帶85折，還與外送平台合作推出點餐送飲料好康。記者張裕珍／攝影

桃園疫情衝擊庇護工場與視障按摩小站營運，多家在醫院內部的據點暫停營業，業績也不如以往，尤其喜憨兒基金會在南門市場旁的庇護商店生意慘跌5成，為圖自救，該店推外帶85折，還與外送平台合作推出點餐送飲料好康，市府勞動局強調持續關注身障者就業情形，庇護工場員工薪資照發，並加強採購年節禮品，也盼大眾訂購支持。

衛福部桃園醫院爆發院內群聚擴及社區感染，在部桃院區的桃園療養院樂桃桃咖啡簡餐坊、樂陶陶汽車美容坊基於防疫優先，20日起至2月2日都暫時停業，勞動局指出，這段期間請輔導員加強電話關懷庇護員工身心狀況，屆時視疫情決定是否恢復營業。

桃園12家庇護工場因這波疫情多少受影響，衝擊最甚者莫過於南門市場旁的喜憨兒庇護商店，督導鄭利亞說，南門市場人潮銳減，連帶庇護商店生意也變清淡，10天來客人少一半，年節禮盒業績也掉3成，希望靠外帶85折、點外送加贈飲料等刺激買氣。

鄭利亞說，19日公布南門市場有確診者足跡後，庇護商店就展開全面大消毒，現階段每3小時消毒1次，為加強防疫，1、2樓內用區都已關閉，只開放外帶，店內員工一律戴口罩、監測每天體溫，負責消毒與櫃檯員工都會戴面罩防護，希望消費者都安心。

市府勞動局身障就業科專員陳惠櫻說，年關將近，勞動局除了增加採購各家庇護工場禮盒分送給相關團體，也行文給機關單位希望能踴躍採購支持，目前在身障者庇護商品EAZY購https://easygo.tycg.gov.tw/網頁都有最新的年節禮品目錄，將加強行銷。

至於視障者按摩小棧，市府勞動局也掌握，林口長庚、桃園長庚與衛福部桃園醫院3家小站暫停營業，待疫情穩定再復工，這些按摩師有的領有其他津貼，或有其他企業進用工作，少數也趁停業休養身體，生計暫時沒有太大問題，勞動局強調會持續關心。

喜憨兒基金會在桃園南門市場旁的庇護商店生意慘跌5成，為圖自救，該店推外帶85折，還與外送平台合作推出點餐送飲料好康。記者張裕珍／攝影
喜憨兒基金會在桃園南門市場旁的庇護商店生意慘跌5成，為圖自救，該店推外帶85折，還與外送平台合作推出點餐送飲料好康。記者張裕珍／攝影
喜憨兒基金會在桃園南門市場旁的庇護商店加強防疫，員工戴上面罩替外帶的顧客量體溫、消毒雙手。記者張裕珍／攝影
喜憨兒基金會在桃園南門市場旁的庇護商店加強防疫，員工戴上面罩替外帶的顧客量體溫、消毒雙手。記者張裕珍／攝影

身障者 疫情 庇護工場

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