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過年前視察百貨防疫措施 鄭文燦籲民眾安心採買　

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天前往SOGO中壢店視察防疫措施。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦今天前往SOGO中壢店視察防疫措施。記者高宇震／攝影

桃園市疫情近日再升溫，而年關將至，民眾擔心前往賣場採買年貨的人潮可能引發社區感染，桃園市長鄭文燦近日頻頻前往各大賣場視察防疫措施，今天前往SOGO中壢店視察時表示，預定在過年前將桃園各地百貨公司、量販店、購物中心、超級市場、傳統市場、夜市看一輪，讓民眾能安心採購迎接新年。

鄭文燦今視察SOGO中壢店時說，看到百貨內包括餐廳、美食街、超市、專櫃都落實停止試吃試賣活動，及實施定期消毒、設置透明隔板、規範社交距離等措施，都做得分常踏實，民眾也相當配合防疫規範，使環境更舒適、方便，其中餐廳及化妝品專櫃更落實實名制，登記姓名、電話，防疫更徹底。

另外，採買區也準備手套供採買生鮮蔬果的民眾使用，減少接觸感染風險，過去可供試吃的生鮮，也改為以盒裝或用透明隔板隔起來，減少飛沫傳染可能性，消費者能安心採買。

鄭文燦強調，「桃園不是疫區，民眾還是能正常生活」，預定在過年前把百貨公司、量販店、購物中心、超級市場、傳統市場、夜市看一輪，每種看兩處以上，視察防疫規範有沒有落實，也希望在防疫安全情況下，鄉親可以放心採購迎接過年。

桃園市長鄭文燦今天前往SOGO中壢店視察防疫措施。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦今天前往SOGO中壢店視察防疫措施。記者高宇震／攝影

鄭文燦 量販店 傳統市場 社交距離

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