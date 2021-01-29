竹苗自行車道銜接工程今動工 9月底前完工啟用

新竹市、苗栗縣合作爭取3500萬元補助，打造1.2公里串聯竹苗的自行車道，今天由新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌等人持鏟動土，預計9月底前完工啟用，不僅是竹市海岸最後一段通車的自行車道，也完備竹竹苗跨縣市區域型自行車道系統。

林智堅表示，17公里海岸自行車道尚未與苗栗聯通，單車須繞道西濱快速道路與汽機車爭道，相當危險，未來不僅新設自行車道往南串連苗栗，也改善原有鋪面與環境，提供更安全舒適的騎車環境。

林智堅說，感謝林務局協助解決用地，未來不僅可以騎自行車漫遊竹竹苗3縣市，也可舉辦更多跨竹竹苗地區的活動，待工程完工後，將可一起騎單車從新竹到苗栗拜訪徐耀昌。

徐耀昌說，苗栗縣有5百多公里的自行車道，縣市政府共同努力下串聯竹竹苗一路暢通的自行車道，提供愛好騎車的民眾更好的環境，他也歡迎大家一起交流，不分縣市、秉持專業，共同打造幸福的台灣。