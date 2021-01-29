防疫升級 桃市搭公車全面禁車上飲食

桃園疫情持續警戒，桃園市交通局今天宣布，防疫等級持續提升，為確保民眾乘車安全，即日起民眾搭乘本市市區公車、免費公車及幸福巴士禁止車上飲食，交通局長劉慶豐說明，民眾乘車時須全程戴口罩，不得因為飲食需要脫掉口罩，造成防疫破口。

市府交通局指出，因車廂內屬密閉空間，為避免感染風險，近期已要求各公車業者與運輸場站持續落實駕駛員、站務員勤前量體溫並戴口罩執勤，針對本市公車及免費公車等每天間隔6到8小時即以二氧化氯、酒精進行清潔消毒，無論公車車內手把、座椅、刷卡機等民眾經常接觸的地方，一律都要擦拭消毒。

劉慶豐也表示，公車、捷運等大眾運輸工具的車廂內屬於密閉空間，除了戴好口罩避免飲食，也請民眾乘車時儘量不要交談，並盡可能保持適當之社交距離，若民眾有發燒或呼吸道疾病等症狀，應盡量避免外出，如需就醫，也請勿搭乘大眾運輸工具。

市府交通局指出，民眾若未依規定戴口罩乘車，經勸導不聽者，可依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，可裁罰3000元以上、1.5萬元以下罰鍰，另若為居家隔離者、居家檢疫者或自主健康管理者也要遵守防疫規定，若違反居家檢疫規定逕自外出或搭乘大眾運輸工具者，也可依傳染病防治法罰10萬至100萬元罰鍰。