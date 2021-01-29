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平鎮兒廿六公園遭廢土回填　民眾：像墳墓

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
市議員舒翠玲指出公園上新設石牌、石椅及石桌等邊角銳利，甚至部分運動器具有金屬外露等問題。圖／舒翠玲服務處提供
市議員舒翠玲指出公園上新設石牌、石椅及石桌等邊角銳利，甚至部分運動器具有金屬外露等問題。圖／舒翠玲服務處提供

桃園市府於平鎮兒廿六公園內興建「平鎮區公園服務中心」，外觀至今已完工，卻有議員指出，承包廠商將興建滯洪池的廢土回填至公園上，導致平坦的公園變成一座小山丘，加上新設的石牌、石椅等造景，讓附近民眾乍看像極了墳墓，另運動設施有尖銳、金屬外露等問題。平鎮公所承諾將在農曆春節（2月21日）前改善。

市議員舒翠玲27日與平鎮公所、當地里長前往會勘，舒翠玲說，去年11月2日已辦過會勘，當時平鎮公所承諾取得使用執照後立即著手改善，然經三個月至今公所卻回應因服務中心內的電梯許可證過期，及汙水處理設備切換閥資料不見等原因，遲遲無法取得執照並改善。舒批，實在難以想像市政府到底有沒有審核機制？監造單位的功能何在？

舒翠玲也指出，園內滯洪池與陰井雨水排水系統高程落差，造成水淤積在陰井內，造成髒亂、蚊蟲孳生；興建服務中心導致運動器材間距不符合安全距離；公園上新設石牌、石椅及石桌等邊角銳利，甚至部分運動器具有金屬外露等問題，恐嚴重影響孩童及長輩安全。

平鎮公所解釋，滯洪池的土方回填至公園上，係原設計考量現場土方平衡、降低廢棄土方運棄造成污染及碳排放量增加，未來考慮以地形高低差來營造共融式遊具。舒翠玲要求公所先行移除突起土方，並將園內設施尖銳、金屬外露部份暫時以泡棉包起防護，後續盡快進行公園改善工程規畫與設計。

針對園內設施安全疑慮，平鎮公所表示，已請廠商近日完成使用執照申請後，著手進行改善，預計農曆過年（2月21日）前改善完成，未來以嶄新面貌提供市民安全的休憩環境。

市議員舒翠玲指出平鎮兒廿六公園公園遭廢土回填，導致平坦的公園變成一座小山丘，加上新設的石牌、石椅造景，民眾乍看以為是墳墓。圖／舒翠玲服務處提供
市議員舒翠玲指出平鎮兒廿六公園公園遭廢土回填，導致平坦的公園變成一座小山丘，加上新設的石牌、石椅造景，民眾乍看以為是墳墓。圖／舒翠玲服務處提供
市議員舒翠玲指出公園上新設石牌、石椅及石桌等邊角銳利，甚至部分運動器具有金屬外露等問題。圖／舒翠玲服務處提供
市議員舒翠玲指出公園上新設石牌、石椅及石桌等邊角銳利，甚至部分運動器具有金屬外露等問題。圖／舒翠玲服務處提供

滯洪池 碳排放

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