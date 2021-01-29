小玳瑁擱淺苗栗岸際 海巡隊救援助送醫

海巡署中部分署第三岸巡隊今天指出，有民眾在苗栗縣後龍鎮灣瓦海域發現1隻小玳瑁擱淺，牠雖有生命跡象但體力虛弱，已由海龜救傷中心人員轉送動物醫院觀察就診觀察。

第三岸巡隊表示，公司寮安檢所28日中午接獲民眾通報，指稱在灣瓦海域看到1隻海龜疑似擱淺，備勤人員立即前往查看，果然發現1隻長約15.5公分、寬約12公分的玳瑁擱淺，這隻玳瑁應是尚未長成的幼龜，生命跡象穩定，但體力似乎不濟，無法自行游回大海。

玳瑁被列為瀕臨絕種保育類野生動物，海巡隊員立刻協請海洋大學海龜救傷中心及苗栗縣政府農業處自然生態保育科派員至現場處理，先將小玳瑁放置於海龜救援箱，再用濕毛巾覆蓋，並移至陽光無法曝曬地方，隨後由海龜救傷中心將小玳瑁轉送台灣大學附設動物醫院就診。

海巡隊員指出，以往多是較大型海龜擱淺或不慎陷入漁網中，導致死亡，難得看到這種小玳瑁，更讓人覺得憐惜，希望經過動物醫院診治，可以讓小玳瑁早一日恢復健康、重回大海。