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和平歸來劇組到部桃取景 要帶民眾揭開SARS真相

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
「國際橋牌社」導演汪怡昕日前在臉書宣告，啟動集資要拍攝「和平歸來」，今天劇組一行人浩浩蕩蕩到部桃現場進行取景拍攝。記者陳夢茹／攝影
「國際橋牌社」導演汪怡昕日前在臉書宣告，啟動集資要拍攝「和平歸來」，今天劇組一行人浩浩蕩蕩到部桃現場進行取景拍攝。記者陳夢茹／攝影

衛生福利部桃園醫院爆發群聚感染，醫護自願留守醫院、民眾暖心物資湧入，疫情肆虐讓許多人不禁想起過去SARS期間和平醫院封院之事。「國際橋牌社」導演汪怡昕日前在臉書宣告，啟動集資要拍攝「和平歸來」，今天劇組一行人浩浩蕩蕩到部桃現場進行拍攝。

「已經取得市長（桃園市長鄭文燦）與部長（衛福部長陳時中）的同意！」，執行製作人熊九山指出，這次部桃爆發疫情，導演汪怡昕想藉由部桃的外觀與場景，還原出當年和平醫院的緊張氣氛，且現場有這麼多SNG車與記者，臨演都不用請了。

熊九山表示，為了揭開和平醫院的真相，事前劇組已經做了不少前置作業，包括與多位醫生、專家討論各種面向、訪談等，無論是醫護人員、患者、政府、醫院，甚至是媒體媒體記者的角度，都會一並納入探討及描述。

熊九山說，拍片募資活動超受民眾歡迎，資金很快就達標，上周就啟動拍攝計畫，劇情一開始會以部桃染疫事件作為開頭，再回溯到當年SARS的狀況、揭開真相，由於擔心開拍時現場已無狀況，才會趕緊選今天到場取景，想留下最真實的一面。

汪怡昕也頻頻在臉書發文，向民眾闡述拍攝「和平歸來」的想法，他寫道，「國際橋牌社說到做到！有臉友問，我們要拍SARS是玩真的嗎？還是一句話，就算跪著求人、舔著皮鞋找經費，也要把這段歷史拍出來，橋牌社不玩假的！」。

汪怡昕表示，台灣不是只有一座護國神山，中國在進行軍事威脅時，國軍擋在第一線，中國以科技威脅時，台積電的軟實力擋在第一線，中國的病毒威脅時，醫護擋在第一線，台灣人民在自己的崗位上堅守，輪到誰就誰出來擋，這就是為什麼這些故事該被拍的原因。

SARS 疫情 台灣人

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