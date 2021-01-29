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防制春節交通安全 平鎮警邀民眾線上即時反饋

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
平鎮警方利用線上直播方式，以直播方式邀民眾線上參與交通檢視，共同維護春節期間的交通安全。圖／平鎮警分局提供
平鎮警方利用線上直播方式，以直播方式邀民眾線上參與交通檢視，共同維護春節期間的交通安全。圖／平鎮警分局提供

為加強防制春節期間交通觀光風景遊憩景點及廟宇等易壅塞路段，桃園市平鎮警分局今天上午邀集市府交通局、平鎮區公所、聯新醫療集團、義民里長劉文華共同檢視轄內各人潮易擁擠的交通管制設施，並以粉絲團直播方式讓轄區民眾一同參與討論，以期達到民眾安心、交通順暢的目標。

平鎮警分局副分局長李忠榮表示，為防制春節期間交通事故發生，特別分析去年平鎮區各類道路交通事故案件，針對巷口與幹道匯集處常為易肇事地點，挑選前十大易肇事路口及路段，偕同各主管機關共同檢視道路路面標誌、標線設置是否得宜、有無缺失等交通安全檢測。

此次檢測重點在於路口幹、支道停讓號誌、標誌及標線的設置，如有發現缺失，立即由主管機關做成紀錄，派遣施工單位予以改善；亦分析轄內觀光風景遊憩景點及廟宇等易壅塞路段，規劃替代道路及停車資訊，讓民眾都能行的安全。另外，特別利用線上直播方式，讓轄區民眾能夠共同參與，透過即時反饋，將意見反應給主管機關帶回研議，共同維護春節期間的交通安全。

春節 直播 事故

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