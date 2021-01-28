桃議員控包庇砂石場營運 市府建管處駁：該罰就罰

國民黨籍桃園市議員朱珍瑤今開記者會控訴，指去年起追查全市4家土資場、8家砂石場，當時建管處長邱英哲掛保證合法，但她透過地政局航拍圖等資料，套疊發現7家砂石場超限利用，農業局也證實違反農地農用，但8年來違規情形毫無改善，市府建管處平均2年僅裁罰1家砂石場，質疑連同經發局、農業局等單位都有人護航，縱容不法。

市府建管處長邱英哲強調，違規該罰就罰，無法接受縱容放水的指控，12家業者設置及展延審查程序都經得起檢視，並駁斥朱珍瑤稱他去年曾保證土方收容處理場合法的說法，「是兩回事」。新聞處長詹賀舜也說，超限利用違規都已展開相關裁處程序。

朱珍瑤提供資料指，大園區1家砂石場核准啟用面積1.4公頃，卻「自我繁殖」多了3公頃，地政局函文曾回覆，該砂石場25筆地號土地涉嫌違規超限利用農地使用，但裁處僅有5筆，業者至今沒改善也無連續開罰，另家砂石場也超限利用，一樣未被連續罰。

「是業者膽大妄為？還是公務員護航？」朱進一步說，砂石場、土資場雖分別由經發局、建管處管理，但營建剩餘土石方管理單位皆為建管處，依據相關自治條例，建管處針對各砂石場啟用、展延許可函，都要掌握每月進出場數量、土質種類、全場現況照等，且徵收土方稅作為稽查使用，但8年來稽查421次，竟只裁處4家砂石場各1次。

邱英哲先駁斥朱珍瑤指他曾指土石方收容處理場所為合法的說法，表示當時是說明土資場無論在申設、展延，都無需審核150公尺內是否有5戶住家，市府向來依法審查並無違法，至於業者超限利用為何能展延？邱也強調，均依法審查，更用交通違規比喻反擊，就像「駕駛人違規停車，卻反過來質疑是監理站發錯駕照」，這不合邏輯。