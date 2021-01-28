違反防疫規定罰鍰案 新竹分署共受理21件

法務部行政執行署新竹分署今天表示，疫情至今共受理21件違反防疫規定罰鍰案，金額達306萬元，分別是因自美國、泰國、中國等地返台擅離居檢地點外出遭裁罰。

新竹分署今天發布新聞稿表示，從疫情爆發至今，共受理21件違反防疫規定罰鍰案，金額達新台幣306萬元，分別是因自美國、日本、泰國、越南、中國等地返台擅離居檢地點外出而遭轄內衛生局裁罰1萬至30萬元不等。

新竹分署指出，收案後即速予扣押存款、薪資等財產，並對滯欠金額較高者予以限制出境，截至今年1月止共徵到約108萬元，徵起比例超過3分之1。

新竹分署表示，今天與全國13分署同步執行專案，派出書記官兵分多路現場執行催繳及查扣動作，有義務人當場即辦理分期繳納。今日共執行12件防疫違規案件，計收取到42萬餘元。

新竹分署指出，民眾應配合政府防疫措施，共同為防疫工作努力，為加強防疫決心，新竹分署針對已移送執行的案件將採取迅速且強力的執行手段，以遏止民眾無視相關防疫規定且拒不繳納罰鍰的惡意行為。