林智堅訪視桃園－新竹管線工程 北水南送工程2月啟用　

新竹市長林智堅今與桃園市長鄭文燦、新竹縣副縣長陳見賢到桃園市平鎮淨水廠訪視「桃園－新竹備援管線」工程試通水，目前工程管線已連通完成，至昨日止送水量已12萬噸，預計春節前可達20萬噸標準，支援大新竹地區。

林智堅表示，新竹縣市每日用水量約53到56萬噸左右，但常因枯水期而缺水，尤其去年一整年都沒有颱風，寶山寶二水庫蓄水率低達2、30%，看見石門水庫蓄水率有60%、翡翠水庫還在洩洪，深感水資源對大新竹而言，是非常珍貴的資源。

大新竹地區匯集眾多科技產業，「一日不可缺水、一日不可缺電」，感謝蔡英文總統提出前瞻計畫、前台水董事長郭俊銘積極邀約討論如何北水南送，也感謝鄭文燦同意挹注桃園水源，解決竹市的燃眉之急。

台水北工處楊錦池處長簡報指出，本工程管線總長26.3公里，目前桃園支援新竹水量已達每日12萬噸，並持續增加。

新竹市政府指出，由水利署規畫、台水公司辦理的「前瞻基礎建設計畫－桃園新竹備援管線工程」共投入27.8億元，2019年6月4日開工，原預定今年3月完工，之後新竹地區民生水源將來自寶山水庫、寶二水庫、永和山水庫及石門水庫，目前工程已完竣進入試通水階段。