影／苗栗原住民第一人 楊維盛獲甲級技術士證照獎勵

在台電公司任職的苗栗縣卓蘭鎮民楊維盛去年取得鍋爐操作類甲級技術士證照，成為苗栗縣首位取得甲級技術士證照的原住民，今天上午獲縣長徐耀昌接見勉勵，並頒發獎勵金6萬元，楊維盛是台中發電廠燃煤機組鍋爐操作專員，10年前他以機械類第2名成績考進台電，成長過程雖曾遭遇家庭經濟不佳等困境，但身為長子，他以身作則，堅持以半工半讀完成學業，如今更成為泰雅族及苗栗之光。

縣府指出，苗栗縣在2006年依「原住民取得技術士證照獎勵辦法」持續辦理審查及核發作業，獎勵標準依技能檢定甲、乙、丙級分別核發6萬、1萬及5000元獎勵金。去年全縣共68位原住民榮獲獎勵金，其中6人取得乙級證照、62人取得丙級證照，共 核發獎勵金37萬元，今年初楊維盛向縣府原民中心申請甲級技術士證照獎勵，也創下苗栗縣有史以來紀錄，目前全國獲得原住民甲級技術士證照的獎勵者，楊維盛是第99人，但卻是苗栗縣第一人，難能可貴。

徐耀昌上午接見並頒獎，楊維盛的父母、岳父母都到場觀禮，以他為榮，他也期盼將來有機會回鄉服務；楊維盛的父親詹正義是卓蘭客家人，曾任卓蘭鎮中街里長20年，母親楊金玉是南投縣仁愛鄉泰雅族人，楊維盛成長過程中，雖曾遭遇家庭經濟不佳的困境，但他身為長子，一切以身作則，堅持半工半讀完成學業，工作之餘不忘充實精進，積極參加技術士技能檢定，去年底順利取得鍋爐操作甲級證照。