疫情趨嚴 竹縣各車站大消毒 即日起醫院全面禁止探病

因應新冠肺炎疫情升溫及春節返鄉過年人潮，新竹縣政府環保局消毒大隊今天前往高鐵新竹站、台鐵竹北、新豐、湖口等車站、竹北家樂福賣場戶外空間進行消毒作業，希望保護人口流動過程的健康。衛生局表示，配合中央疫情指揮中心規定，新竹縣各大醫院即日起至2月9日，除了3種特殊狀除外，全面禁止探病。

根據台灣高鐵公司統計，去年12月新竹站進出人次超過110萬，平均每日有3萬1千多人出入。環保局表示，自1月22日起就陸續針對人潮較多的市場、公園、觀光景點、大型營業場所、交通場站及國中小展開消毒作業，共有170處將進行戶外消毒，目前已完成42處消毒，預計農曆過年前加強大型交通場站及營業場所消毒頻率，讓縣民安心過好年。

衛生局表示，即日起至2月9日可探病的3種特殊狀況，包括病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件；急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明的需要；以及其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。