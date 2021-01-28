竹北麻園里私人土地堆大量垃圾 居民憂心影響生態

新竹縣竹北市麻園里溝貝地區一處私人土地，長年遭人傾到廢棄菜葉、寶特瓶等垃圾，附近民眾向竹北市民代表蔡蕥鍹陳情，憂心環境髒亂影響生態，環保局表示，要求地主2月底前將廢棄物清除，若限期內未改善將依廢棄物清理法第27條開罰1200元至6000元罰鍰。

代表蔡蕥鍹、蔡文苑、曾金清、陳素珍及多名民眾都到場關心。麻園里長許榮生表示，這塊私人土地面積大約近千坪，鄰近鳳山溪，地主為90多歲的婦人，而棄置垃圾的就是地主的吳姓兒子，以堆肥為由堆置廢棄菜葉，但丟棄的垃圾中還有菜籃、紙箱及寶特瓶等，成為麻園的髒亂點。

附近民眾也指出，曾勸導吳男不要再堆置垃圾，但男子態度惡劣、我行我素，居民只能默默忍受環境髒亂。

環保局表示，去年4月接獲民眾報案，會同豐田派出所至現場稽查，發現該處遭非法棄置大量果菜殘渣、未拆封的塑膠袋、竹籃、紙箱、寶特瓶及生活垃圾等廢棄物，依違反廢棄物清理法第46條第4款規定移送新竹地檢署偵辦。

吳男坦承將果菜市場廢棄物載至該處堆置，作為堆肥使用，雖違反廢棄物清理法相關法規，但因男子並非從事處理廢棄物的業者，不符合廢棄物清理法第46條第4款，因此獲新竹檢方不起訴結案。