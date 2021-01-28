影／竹市搜救犬學成歸來 林智堅授階訪視廳舍

為提升搜救力量，新竹市消防局特種搜救隊2018年派員參與搜救犬培訓，市長林智堅今前往剛啟用的搜救犬廳舍訪視，替三隻通過國際搜救犬組織IRO中級測驗的搜救犬授階1線1階級章；林智堅說，消防局派員、派犬前往消防署受訓，如今學成歸來，市府也以全新廳舍迎接領犬員、搜救犬。

林智堅今訪視由竹科花費400多萬元打造的全新搜救犬廳舍，場內不僅設有膳室、犬舍，還有模擬災害的「倒塌建築物訊練區」。搜救犬Clay、Ica、Henin除現場演練各項災害情境，也在倒塌建築物「救出」受困者。

林智堅指出，竹市是六都外少數消防局特搜隊成立搜救犬隊的縣市，目前竹市特搜隊有70人，加上4隻搜救犬，不僅能幫助市民，更可到台灣任何有需要的城市協助救援，像是前幾年台南大地震，竹市特搜隊也是集結南下支援，顯示竹市不僅有能力照顧市民，也有能力協助全台灣。

領犬員黃國峰說，兩年來他每天早上6點就與Henin一起進行訓練，晚上還得整理環境，並隨時注意搜救犬健康、情緒，很高興帶著屬於自己的搜救犬回到竹市加入救災行列。

領犬員溫智欽說，3年前他帶著Clay到各縣市參與搜救犬聯合訓練及IRO搜救犬認證，Clay已快4歲，更考取IRO中級測驗，期盼能一起考取搜救犬最高檢測認證，邁向國際協助救援。