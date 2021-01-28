快訊

型男求轉運改新名長達15字 擔心印章刻不下父母也傻眼

和桃園有關？台中漢來海港城餐廳突封館消毒 市府說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨竹市黨部公布新視覺、新制服 紅包袋免費拿

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名公布全新黨部視覺系統和黨公職制服，另在農曆年前製作精美的「濃、純、香」紅包袋與限量版城市手繪小手札。圖／民進黨新竹市黨部提供
民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名公布全新黨部視覺系統和黨公職制服，另在農曆年前製作精美的「濃、純、香」紅包袋與限量版城市手繪小手札。圖／民進黨新竹市黨部提供

持續求新求變！民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名公布全新黨部視覺系統和黨公職制服，另在農曆年前製作精美的「濃、純、香」紅包袋與限量版城市手繪小手札，讓民眾免費索取。

陳建名說，新設計是由年輕團隊所共同發想，民進黨DPP英文簡寫加上聚焦台灣的圖騰，右臂上「挺新竹」的刺繡臂章，凝聚新竹隊的團結。

陳建名說，市黨部透過嶄新的識別系統以現代化的面貌亮相，提醒民眾我們一直都在。黨務部門也會呈現全新的特色，引導團隊提更多創新多元的公共服務，共創2021嶄新的面貌與未來。

陳建名指出，他擔任主委半年來，市黨部嘗試辦理多元的活動課程，包括時下最盛行的親子手作，或日文學習、情緒管理講座等等，吸引不同層面的市民走入黨部；同時黨部也走出戶外，結合黨籍議員開辦行動服務站，都是希望跟人民在一起，讓市黨部成為跨年齡、跨族群的全民市黨部。

民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名公布全新黨部視覺系統和黨公職制服，另在農曆年前製作精美的「濃、純、香」紅包袋與限量版城市手繪小手札。圖／民進黨新竹市黨部提供
民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名公布全新黨部視覺系統和黨公職制服，另在農曆年前製作精美的「濃、純、香」紅包袋與限量版城市手繪小手札。圖／民進黨新竹市黨部提供

新竹 民進黨 制服

延伸閱讀

林錫耀：國民黨罷捷恐踢鐵板 民進黨仍不輕忽

南市迎春節藍綠兩黨送春聯 還可指定書寫佳句

國徽改不改 藍委嗆民進黨有能無種、時力有種無能

擲筊、抽籤需先消毒 竹市長和宮加強防疫

相關新聞

影／竹市搜救犬學成歸來 林智堅授階訪視廳舍

為提升搜救力量，新竹市消防局特種搜救隊2018年派員參與搜救犬培訓，市長林智堅今前往剛啟用的搜救犬廳舍訪視，替三隻通過國...

民進黨竹市黨部公布新視覺、新制服 紅包袋免費拿

持續求新求變！民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名公布全新黨部視覺系統和黨公職制服，另在農曆年前製作精美的「濃、純、香...

明晚6點登場 苗北藝文中心幻化成暮光森林等美麗景象

苗栗縣苗北藝文中心迎接2021年，明晚起將延續去年耶誕節推出並獲好評迴響的「戶外光影計畫」，持續讓「苗北亮起來」，藉由精...

白沙屯媽進香 擲筊敲定4月11日起駕

白沙屯媽徒步進香全台聞名，今年是否照例登場，讓廟方一度陷入天人交戰。苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天依傳統擲筊請示媽祖婆今年往北港...

桃園水送新竹 下月每天20萬噸

桃園石門水庫每天支援大新竹地區8萬噸水，自來水公司桃園─新竹備援管線已完工，北區水資源局與水公司昨起啟動抽水機測試送水，...

桃竹7174頃1期稻未停灌 2月21日供水

桃園市及新竹縣部分地區1期稻作雖未停灌，約有7174公頃農田仍可耕作，農田水利署預訂2月21日開始供灌，部分農民抱怨供水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。