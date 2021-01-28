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民進黨竹市黨部公布新視覺、新制服 紅包袋免費拿
持續求新求變！民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名公布全新黨部視覺系統和黨公職制服，另在農曆年前製作精美的「濃、純、香」紅包袋與限量版城市手繪小手札，讓民眾免費索取。
陳建名說，新設計是由年輕團隊所共同發想，民進黨DPP英文簡寫加上聚焦台灣的圖騰，右臂上「挺新竹」的刺繡臂章，凝聚新竹隊的團結。
陳建名說，市黨部透過嶄新的識別系統以現代化的面貌亮相，提醒民眾我們一直都在。黨務部門也會呈現全新的特色，引導團隊提更多創新多元的公共服務，共創2021嶄新的面貌與未來。
陳建名指出，他擔任主委半年來，市黨部嘗試辦理多元的活動課程，包括時下最盛行的親子手作，或日文學習、情緒管理講座等等，吸引不同層面的市民走入黨部；同時黨部也走出戶外，結合黨籍議員開辦行動服務站，都是希望跟人民在一起，讓市黨部成為跨年齡、跨族群的全民市黨部。
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