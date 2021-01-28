明晚6點登場 苗北藝文中心幻化成暮光森林等美麗景象

苗栗縣苗北藝文中心迎接2021年，明晚起將延續去年耶誕節推出並獲好評迴響的「戶外光影計畫」，持續讓「苗北亮起來」，藉由精心設計的燈光、豐富並具藝術性的視覺影像，讓中心建物更顯生氣與活化，在沉寂冬季裡營造苗北藝文中心夜間予人溫暖光影感受及藝術視覺效果的氛圍。

苗北藝文中心指出，中心不但是頭份、竹南雙城的地標，更是一棟充滿溫度與藝文感受力的專業場館。苗北藝文中心透過製作戶外光影節目的概念，讓演出節目以免費、開放觀眾欣賞的方式，增加公眾參與，讓藝術文化的生命力更擴大，形塑在地認同、達成聚眾效益。 「苗北亮起來」冬夜浪漫光之饗宴，期待所有路過苗北藝文中心或走入苗北的民眾，都能感受到入夜亮起的建物光影，也是苗北傳遞溫暖的文化符號。

「苗北亮起來」冬夜浪漫光之饗宴配合季節性規畫，從1月29日至3月7日每晚6點至9點將苗北藝文中心外牆呈現畫布的藝術性，以冷冽冬季的「清歡三部曲」藝術設計，藉由戶外光影流轉，傳遞季節性的寂美氛圍，讓苗北建物主體透過光影呈現「暮光森林」、「雪花渲染」、「樹影迷離明月照」等美麗景象，盼塑造冬季輕緩、寂靜的藝術氛圍，創造苗北建築量體與大自然周邊環境間豐富、精采、藝術性的空間對話。

苗北藝文中心指出，中心是對公眾開放、提供觀眾藝術文化美感經驗的專業場館，期待每個年齡層都能在苗北享受到適齡的藝文饗宴，落實「友善苗北」的場館精神；在2021年迎新之際，邀請朋友們走近苗北戶外廣場，細細體驗季節變化更迭之美與藝術氛圍，感受專屬苗北「季節限定」的戶外璀璨光影。 「苗北亮起來」冬夜浪漫光之饗宴資訊可上苗栗縣苗北藝文中心官網https://miaobeiac.org/查詢。