部桃湧入愛心物資不斷 便當、暖暖包替醫護打氣

衛福部桃園醫院爆發院內群聚事件，成矚目焦點，不過，各界愛心送暖一波波，讓醫護倍感溫暖，有周邊便當店感謝部桃醫護人員長期光顧，不捨部桃承受疫情壓力，決定回贈熱騰騰便當，也有議員號召社團趕在寒流來襲之前，親自送上1500個暖暖包。

位於桃園區龍鳳三街上的呷便當快餐店，因為鄰近桃園醫院，上門顧客向來有不少部桃員工，店家說，過去仰賴部桃醫療人員支持，如今部桃承受疫情壓力龐大，能做的就是拿出烹飪專業提供免費餐點，將與今天與明天2天，陸續送250個便當為醫護人員打氣，店家也在便當袋貼上「感謝有您，護台灣、愛桃園」字條，感謝醫護辛勞。

由於周五將有寒流來襲，氣溫恐下探8度，市議員楊家俍、桃園工策會副總幹事黃永鎮也號召家畜公會理事長黃省祺、土木包商公會理事長胡振興等人，今天一口氣捐贈好幾大箱，總共1500個暖暖包到部桃，希望讓醫護人員「暖身又暖心」。