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掩埋場機具進駐遭抗爭受阻 雙方僵持近10小時

中央社 / 苗栗縣27日電

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場獲縣府同意試運轉，引發地方居民反彈，業者今天安排機具進場遭民眾抗爭阻擋，一整天雙方對峙近10小時，業者同意載運機具車輛離開。

苗栗縣政府去年底同意坤輿事業廢棄物掩埋場試運轉計畫，地方居民唯恐試營運期間要讓8000多噸事業廢棄物進入龍昇村，污染周邊環境及農地，籌組自救會向縣府、中央抗議陳情，今年1月5日起在掩埋場入口處「埋鍋造飯」作長期抗爭準備。

自救會聽聞今天業者欲安排運送機具進場，號召大批村民到場，包括前苗栗縣長劉政鴻及多名縣議員也前往聲援，高喊「有毒掩埋場、有毒廢棄物毀農滅村」並以人牆阻擋。

載運大型挖土機的大貨車停在省道台1線上無法進場，業者與抗議民眾僵持不下，警方調派多名警力維持交通及現場秩序，至晚間6時許，業者同意載運機具車輛離開，才化解今天雙方對峙近10小時僵持場面。

業者今天發出聲明指出，掩埋場自民國92年建場，申設程序及相關處理設施皆合法符合環保相關法令規定，且秉持敦親睦鄰回饋機制，盼外界勿被不實指控抹黑造謠為某些政客利用。

針對坤輿案，苗栗縣長徐耀昌受訪表示，此案早年縣府便受理申設，還曾有檢調介入調查相關公務員，結果查無不法，「案子到我手上要求的是依法行政、有好的管理」。

徐耀昌指出，縣府努力招商引資，企業進駐後垃圾若無適當去處，可能反而造就不肖業者亂倒廢棄物，希望垃圾與廢棄物能有效管控，環境永續管理，對於少數為反對而反對者，他做為行政首長不會委曲求全，但若是可受公評處，縣府也會予以考量，讓環保做得更好，讓大家可以接受。

廢棄物 苗栗縣

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