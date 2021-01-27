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國道警察防搶演練逼真 讓關西服務區遊客驚呼連連

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
國道警方在現場擺攤進行宣導，希望讓更多民眾了解犯罪防治的重要。圖／國道警第六大隊提供
國道警方在現場擺攤進行宣導，希望讓更多民眾了解犯罪防治的重要。圖／國道警第六大隊提供

國道警察局第六公路警察大隊今天上午在國道3號關西服務區舉辦防搶演練，模擬年節期間服務區因帶來錢潮而被歹徒盯上，持刀槍闖入服務區辦公室及加油站搶奪財物，因過程十分逼真，讓不少民眾駐足圍觀，員警則藉機進行宣導，提醒民眾重要錢財不留車上，才能在過年期間出遊玩得平安順心。

國道警方表示，今年的維安工作會從2月3日晚上10時至17日24時為止，15天的期間內警方會以交通疏導為重點，同時加強各服務區的治安狀況，尤其服務區有許多餐廳、商店員工，警方也會給予指導，讓業者如果遭遇搶劫如何及時應變。

今天上午的演練當中，情境是以春節期間服務區收到大量現金而被盯上，歹徒不僅持刀闖進服務區內辦公室要脅打開保險櫃交出錢財，更持槍闖進服務區的加油站，試圖狹持人質，因為場面逼真，讓不少民眾一時愣住，隨後更有民眾圍觀。

員警則在現場擺攤進行宣導，針對交通安全、預防犯罪、全民保防及不行賄不收賄廉潔防貪為主軸，希望提升民眾正確觀念，許多民眾衝著精美好禮，都目不轉睛了解員警的解說；員警則提醒民眾，在服務區停留休息或購物時，車輛務必確認上鎖，不要遺留貴重物品在車上，下車時錢財需隨身攜帶，也要謹記財不露白，才不會被歹徒有機可趁。

不少民眾認真聽完員警解說，還因此獲得精美好禮。圖／國道警第六大隊提供
不少民眾認真聽完員警解說，還因此獲得精美好禮。圖／國道警第六大隊提供
不少民眾認真聽完員警解說，還因此獲得精美好禮。圖／國道警第六大隊提供
不少民眾認真聽完員警解說，還因此獲得精美好禮。圖／國道警第六大隊提供
防搶演練模擬歹徒持刀槍劫持人質，逼迫人員交出錢財，場面逼真。圖／國道警第六大隊提供
防搶演練模擬歹徒持刀槍劫持人質，逼迫人員交出錢財，場面逼真。圖／國道警第六大隊提供
防搶演練模擬歹徒持刀槍劫持人質，逼迫人員交出錢財，場面逼真。圖／國道警第六大隊提供
防搶演練模擬歹徒持刀槍劫持人質，逼迫人員交出錢財，場面逼真。圖／國道警第六大隊提供
防搶演練不僅逼真，員警還是使出全力壓制歹徒，讓不少民眾驚呼連連。圖／國道警第六大隊提供
防搶演練不僅逼真，員警還是使出全力壓制歹徒，讓不少民眾驚呼連連。圖／國道警第六大隊提供

國道 警察 加油站

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