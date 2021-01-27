竹北首座共融式公園年中前開放 7大類遊具搶先試玩

新竹縣政府推動的國際AI智慧園區已全數招商成功，縣府也重新規畫園區北側2公頃的公園，設置7大種類遊具設施，包含滑步車遊戲場、大碗公主題滑梯區、攀爬網區，將成為「竹北市第一座共融式公園」，預計年中前正式開放，今天先邀請關心兒童遊戲權2個公民團體及地方家長、孩童，搶先試玩。

產發處長陳偉志表示，國際AI智慧園區基地位於竹北市莊敬北路，開發面積約12.61公頃，引進智慧應用服務、資通訊等新興產業，並考量民眾休憩需求規畫共融式公園，透過辦理公園體驗工作坊收集民眾意見，打造一個都市內的森林公園。

公園除規畫滯洪、生態調節、景觀、休憩等功能，並設置多項挑戰性遊具，包含刺激好玩隧道式攀爬網、2個2米多長溜滑梯、大碗公滑梯、攀爬網、旋轉陀螺、2個滑步車道練習場，親子共樂網狀鳥巢鞦韆，適合幼童的幼兒座椅型鞦韆、小樹屋、沙坑區，並設有小型洗腳池，方便民眾清潔使用。

產發處說，此次特別邀請新竹縣友善兒童促進會、還我特色公園行動聯盟等團體，搶先體驗公園內多的遊具，也將參考他們的回饋意見進行修正，讓未來開放後更符合使用者需求。

新竹縣友善兒童促進會總幹事楊怡青表示，公園內每個年齡層，都可以找到自己想玩的，特別是在滑梯遊戲場，規畫不同級別難度，讓大小朋友都能共樂，也十分期待未來公園開放。