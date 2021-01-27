竹北首座共融式公園年中前開放 7大類遊具搶先試玩
新竹縣政府推動的國際AI智慧園區已全數招商成功，縣府也重新規畫園區北側2公頃的公園，設置7大種類遊具設施，包含滑步車遊戲場、大碗公主題滑梯區、攀爬網區，將成為「竹北市第一座共融式公園」，預計年中前正式開放，今天先邀請關心兒童遊戲權2個公民團體及地方家長、孩童，搶先試玩。
產發處長陳偉志表示，國際AI智慧園區基地位於竹北市莊敬北路，開發面積約12.61公頃，引進智慧應用服務、資通訊等新興產業，並考量民眾休憩需求規畫共融式公園，透過辦理公園體驗工作坊收集民眾意見，打造一個都市內的森林公園。
公園除規畫滯洪、生態調節、景觀、休憩等功能，並設置多項挑戰性遊具，包含刺激好玩隧道式攀爬網、2個2米多長溜滑梯、大碗公滑梯、攀爬網、旋轉陀螺、2個滑步車道練習場，親子共樂網狀鳥巢鞦韆，適合幼童的幼兒座椅型鞦韆、小樹屋、沙坑區，並設有小型洗腳池，方便民眾清潔使用。
產發處說，此次特別邀請新竹縣友善兒童促進會、還我特色公園行動聯盟等團體，搶先體驗公園內多的遊具，也將參考他們的回饋意見進行修正，讓未來開放後更符合使用者需求。
新竹縣友善兒童促進會總幹事楊怡青表示，公園內每個年齡層，都可以找到自己想玩的，特別是在滑梯遊戲場，規畫不同級別難度，讓大小朋友都能共樂，也十分期待未來公園開放。
還我特色公園行動聯盟理事邱筱婷說，透過試玩可以看到縣府在攀爬設施部分做了很多巧思，不只單一種設施，整個場域十分寬敞，遊具之間有距離，每個孩子都玩得很開心。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言