水利署長訪視新竹海水淡化工程 預計1月底前完工供水
水情嚴峻，水利署在新竹市南寮漁港南側建置緊急海水淡化機組，水利署長賴建信今天訪視趕工情形，就第1階段每日產水3000噸目標可望提前達成，賴建信肯定施工團隊的努力與辛勞。
北區水資源局長江明郎說，海淡機組建置是1項與時間賽跑的工作，目標是2個半月完成施工、產水每日3000噸，再1個月提升產水量至每日1萬3000噸，經施工團隊日夜趕工，已完成取排水管1195公尺、送水管路8.2公里、每日3萬9000噸取水泵及3000噸海淡產水機組等設施，25日起進行產水測試，可望於1月底前完成後正式供水。
賴建信說，海淡機組嘗試以可移動、組裝方式縮短建置時程，產水量設計每日1萬3000噸，較目前離島所建22座海淡機組產水量均高，尤其在抗旱期間趕工完成，發揮跨部門的執行能力，除感謝廠商，也勉勵大家務必達成2月底每日產水1萬3000噸目標。
賴建信指出，台灣四周環海，海水取得容易，國外建置海淡廠供水甚為普遍，未來隨著海淡技術不斷提升，國內可朝結合綠能、環境監測調查及產業合作等配套推動，應可讓海水淡化成為地區穏定供水策略選項。
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