影／造橋反坤輿抗爭 居民阻重機入場僵持已逾6小時
苗栗縣造橋鄉龍昇村反對坤輿公司在村內設置事業廢棄物掩埋場，在掩埋場入口處埋鍋造飯多天，今天上午業者的重機具要進場時遭到自救會、居民及地方人士以人牆圍阻，多名警力到場維持秩序，省道台一線公路大潭路段以調撥車道封閉北上車道，居民的抗爭行動到下午4點仍持續進行，局面僵持不下已逾6小時。
反坤輿自救會不滿縣府2020年最後一天核准坤輿試運轉計畫，元月5日在掩埋場入口處埋鍋造飯抗爭，業者機具12日曾試圖進場但受阻，數名自救會成員也因此挨告，自救會25日先在縣府集結抗議，隨後又轉台北表達反對設掩埋場的強烈訴求，質疑苗栗縣政府突襲核准坤輿試運轉30天，要讓8000多噸事業廢棄物進入苗栗，汙染周邊環境、農地禍害子孫，要求撤銷許可。
業者安排今天上午運送大型挖土機進場，消息傳出後，自救會及龍昇村民嚴陣以待，苗栗前縣長劉政鴻及縣議員多人到場聲援居民，反對當地設場，擔心掩埋場一旦試運轉，將有8000噸以上事業廢棄物從全省各地運來苗栗掩埋，抗爭群眾頻頻呼喊口號要求垃圾場「滾出苗栗」。
上午10點左右運送挖土機的大貨車到場，但被抗爭民眾阻擋在掩埋場入口，貨車停在台一線省道上無法轉進場內，居民頻頻要求車子離開，與業者持續僵持不下。
針對坤輿廢棄物掩埋場設置案，苗栗縣環保局先前已說明行政機關必須依法行政，受理申請並依法審查，坤輿去年3月試運轉計畫因聯外道路未提出合理說明，因此縣府未核准，去年12月業者提出土地主管機關認定聯外道路為現有巷道可供公眾通行函件，原缺失事項已補正，才會核准90天試運轉計畫；苗栗縣長徐耀昌上午回應時強調全案早在多年前縣府就受理申請，後來檢調還曾介入調查，並無公務人員涉犯不法，目前縣府依規定核准試運轉，只是讓全案回到原點。
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