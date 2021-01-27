影／造橋反坤輿抗爭 居民阻重機入場僵持已逾6小時

苗栗縣造橋鄉龍昇村反對坤輿公司在村內設置事業廢棄物掩埋場，在掩埋場入口處埋鍋造飯多天，今天上午業者的重機具要進場時遭到自救會、居民及地方人士以人牆圍阻，多名警力到場維持秩序，省道台一線公路大潭路段以調撥車道封閉北上車道，居民的抗爭行動到下午4點仍持續進行，局面僵持不下已逾6小時。

反坤輿自救會不滿縣府2020年最後一天核准坤輿試運轉計畫，元月5日在掩埋場入口處埋鍋造飯抗爭，業者機具12日曾試圖進場但受阻，數名自救會成員也因此挨告，自救會25日先在縣府集結抗議，隨後又轉台北表達反對設掩埋場的強烈訴求，質疑苗栗縣政府突襲核准坤輿試運轉30天，要讓8000多噸事業廢棄物進入苗栗，汙染周邊環境、農地禍害子孫，要求撤銷許可。

業者安排今天上午運送大型挖土機進場，消息傳出後，自救會及龍昇村民嚴陣以待，苗栗前縣長劉政鴻及縣議員多人到場聲援居民，反對當地設場，擔心掩埋場一旦試運轉，將有8000噸以上事業廢棄物從全省各地運來苗栗掩埋，抗爭群眾頻頻呼喊口號要求垃圾場「滾出苗栗」。

上午10點左右運送挖土機的大貨車到場，但被抗爭民眾阻擋在掩埋場入口，貨車停在台一線省道上無法轉進場內，居民頻頻要求車子離開，與業者持續僵持不下。