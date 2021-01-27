頭份市救災新高度 32公尺、2850萬元雲梯消防車入列

苗栗縣人口最多的頭份市高樓林立，縣府2850萬元新購1輛32公尺雲梯消防車，加入消防局頭份分隊救災行列，縣長徐耀昌今天視察啟鑰，期勉救災人員、雲梯車共同維護民眾的生命財產安全。

縣府今天上午9點在消防局頭份分隊辦理「救災新高度-雲梯車啟鑰典禮」，頭份市長羅雪珠、縣議員張淑芬、温宜靜、徐功凡，及黎煥強等人到場觀禮見證。