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頭份市救災新高度 32公尺、2850萬元雲梯消防車入列
苗栗縣人口最多的頭份市高樓林立，縣府2850萬元新購1輛32公尺雲梯消防車，加入消防局頭份分隊救災行列，縣長徐耀昌今天視察啟鑰，期勉救災人員、雲梯車共同維護民眾的生命財產安全。
縣府今天上午9點在消防局頭份分隊辦理「救災新高度-雲梯車啟鑰典禮」，頭份市長羅雪珠、縣議員張淑芬、温宜靜、徐功凡，及黎煥強等人到場觀禮見證。
徐耀昌、消防局長徐新淵表示，頭份市原有雲梯車性能正常，但已屆20年，縣府籌措縣有財源款項購置雲梯車，可以快速完成高樓救災部署，結合科技無線操作，每分鐘出水量3600公升，且可在水柱及霧狀間，無段式調整的履帶式遙控砲塔，有助於救災，另提供多項監控系統，提升及確保救災人員安全。
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