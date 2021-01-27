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竹縣新豐坡頭漁港淤砂問題 將爭取經費進行南北堤延伸
新竹縣新豐鄉坡頭漁港多年來陸續進行港區修復和改善工程，2018年更投入5000多萬元將港區及周邊保安林綠美化，縣長楊文科與縣議會今天前往考察，體驗坡頭漁港新面貌，未來縣府將持續向中央爭取經費，投入南北堤延伸工程、港區整體規畫等工程。
楊文科表示，過去兩年多來新竹縣爭取到前瞻預算改善坡頭漁港，改造水岸環境及綠美化工程，逐步轉型成觀光休閒漁港，去年也獲得漁業署補助，完成清除廢棄漁網和垃圾，更成立「海洋環保艦隊」，由漁民協助清除海上垃圾，為海洋生態努力，也讓港區更加整潔，去年更榮獲漁業署首屆「金鑑漁港一星獎」肯定。
農業處指出，坡頭漁港規模不大，原來只有兩道防沙堤，漁筏必須要靠人力拉上沙堤間的沙灘才能停靠，漁民作業非常不方便，縣府經數年規畫，2005年至2015年間陸續完成漁港港區修復及改善工程、浮動碼頭、道路建設和清淤等，讓坡頭漁港擁有550公尺碼頭和1.82公頃泊地。
2018年更進一步爭取中央前瞻基礎建設的全國水環境改善計畫，獲核定補助經費5420萬元，進行港區及周邊保安林綠美化、漁港區域水岸環境改善，去年也獲漁業署補助清除垃圾和廢棄漁網，但目前港口仍淤沙嚴重，影響漁船進出。
農業處說，為解決淤沙問題，縣府除持續清淤，未來也將向中央爭取經費，進行南北堤延伸工程、港區整體規畫、多功能場館規畫設計等工程，其中多功能場館將包含辦公室、魚市場、魚具倉庫、整備場、漁筏上架場和製冰廠等，活絡漁港市場，轉型為兼具觀光休閒娛樂的多功能漁港。
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