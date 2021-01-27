桃園大溪警協助公益團體 送愛心至原鄉部落

桃園市大溪警分局溪內派出所有感農曆春節將屆，寒流來，復興區山地氣溫降，原鄉部落有些弱勢家庭、獨居長者生活拮据。為了讓這些弱勢民眾安心過好年，結合民間團體募集物資，分送部落義盛里52戶家庭，表達關心及慰問，也期盼社會各界一同關懷弱勢。

大溪警分局今天表示，溪內派出所所長龔雅雄調任溪內派出所1年4個月，發現轄區義盛里有不少貧困弱勢家庭，先前寒流來襲就跟朋友聊到這些狀況，大家於是向新屋區靈母宮及天良電視台募得棉被90件、食用米及其他物資，日前和公益團體、義盛里里長王曉貞，在溪內派出所協助下前往發放物資，也希望發揮拋磚引玉，和人溺己溺，人飢己飢的精神，本著關心弱勢及同理心，一起主動關懷，讓弱勢民眾安心過好年。 大溪警分局溪內派出所和和社團一起關懷弱勢。記者鄭國樑／翻攝