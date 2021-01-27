擲筊、抽籤需先消毒 竹市長和宮加強防疫

春節寺廟參拜、走春人潮多，新竹市長林智堅今天訪視長和宮防疫措施，不僅出入口移至廣場控管人流，並設體溫監測及自動酒精噴霧機，暫停開放金水仙文物館與圖書館，抽籤及擲筊都需消毒，也暫停平安麵及集會活動，林智堅肯定長和宮防疫到位，也責成民政處將此經驗加強向其他寺廟宣傳，務必嚴格落實防疫。

市府民政處長倪冠勛說，往年春節期間不少民眾會到大坪頂納骨塔、忠靈祠祭拜先人，因應疫情，2月1日起封塔，各納骨塔封閉出入口禁止入內祭拜，僅開放晉塔及3名家屬進入，各塔正門前會搭設棚架，讓民眾擺放祭品朝塔內祭拜。

長和宮將出入口改設在廣場前，要先量體溫及雙手消毒才可入內參拜，因應光明燈、安太歲等人潮，也在廣場設專區並規畫好安全社交距離標線，無論擲筊或抽籤，雙手都須先噴灑酒精消毒。

長和宮主委楊金土說，為支持政府防疫政策，經擲茭向媽祖請示，經媽祖指示防疫優先，決定暫停開放圖書館及文物館等附屬設施，並暫停提供點心、平安麵等餐食，待疫情穩定後再行開放，也請大家在防疫期間，配合政府防疫措施。

林智堅說，長和宮不但是市民信仰中心之一，也是防疫的模範生，請民政處將長和宮的防疫經驗與標準流程加強向其他寺廟宣導，落實防疫措施，讓民眾安心走春參拜，也呼籲，民眾到寺廟參拜，請全程戴口罩、保持社交距離。