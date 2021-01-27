白沙屯媽往北港進香期程擲出 4月11日深夜出發往返8天

白沙屯媽祖今年往北港徒步進香期程，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮下午依傳統向媽祖婆筊請示，擲定今年4月11日深夜11時40分（農曆三月初一日子時）起駕出發、4月19日下午14時45分回宮安座，往返共8天。

拱天宮下午1點依往例由管委會陪同庚子年值年爐主駱廖淑姣、副爐主黃水寶向媽祖請示辛丑年進香期程，經擲筊，白沙屯媽祖決定4月11日深夜11時40分(農曆三月初一日子時)起駕出發，預計於4月16日抵達北港，並於16日深夜進火過後北返。

拱天宮表示，國曆3月12日起受理現場報名，歡迎全國善信踴躍參與，當天上午6時開放拱天宮餐廳供信眾排隊，等前置作業完成後始發放號碼牌、依序叫號至辦公室報名。

拱天宮副主委林文敦表示，拱天宮今年進香活動一定會配合政府防疫政策，針對管委會與進香工作人員造冊實名制管控，戴口罩、量體溫、酒精消毒，做到防疫規定，並簡化相關進香儀式，以減少群眾聚集時間。

白沙屯媽祖辛丑年北港進香時程如下：國曆4月8日(四)晚上23時30分放頭旗、4月11日(日)晚上23時15分登轎、4月11日(日)晚上23時40分出發、4月16日(五)到北港、4月16日(五)晚上23時進火、4月19日(一)下午14時45分回宮、4月29日(四)晚上23時開爐。