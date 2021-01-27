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白沙屯媽往北港進香期程擲出 4月11日深夜出發往返8天

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽祖辛丑年北港進香時程在下午由拱天宮向媽祖婆擲筊請示決定。圖／拱天宮提供
白沙屯媽祖辛丑年北港進香時程在下午由拱天宮向媽祖婆擲筊請示決定。圖／拱天宮提供

白沙屯媽祖今年往北港徒步進香期程，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮下午依傳統向媽祖婆筊請示，擲定今年4月11日深夜11時40分（農曆三月初一日子時）起駕出發、4月19日下午14時45分回宮安座，往返共8天。

拱天宮下午1點依往例由管委會陪同庚子年值年爐主駱廖淑姣、副爐主黃水寶向媽祖請示辛丑年進香期程，經擲筊，白沙屯媽祖決定4月11日深夜11時40分(農曆三月初一日子時)起駕出發，預計於4月16日抵達北港，並於16日深夜進火過後北返。

拱天宮表示，國曆3月12日起受理現場報名，歡迎全國善信踴躍參與，當天上午6時開放拱天宮餐廳供信眾排隊，等前置作業完成後始發放號碼牌、依序叫號至辦公室報名。

拱天宮副主委林文敦表示，拱天宮今年進香活動一定會配合政府防疫政策，針對管委會與進香工作人員造冊實名制管控，戴口罩、量體溫、酒精消毒，做到防疫規定，並簡化相關進香儀式，以減少群眾聚集時間。

白沙屯媽祖辛丑年北港進香時程如下：國曆4月8日(四)晚上23時30分放頭旗、4月11日(日)晚上23時15分登轎、4月11日(日)晚上23時40分出發、4月16日(五)到北港、4月16日(五)晚上23時進火、4月19日(一)下午14時45分回宮、4月29日(四)晚上23時開爐。

白沙屯媽祖 北港 口罩

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