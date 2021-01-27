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竹縣13鄉鎮市 農曆春節垃圾清運時間出爐

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
農曆新年將到來，新竹縣環保局公布春節清運時間，除夕當天13鄉鎮市中除五峰鄉、峨眉鄉外，其餘鄉鎮上午皆會出動清運。記者陳斯穎／攝影
農曆新年將到來，新竹縣環保局公布春節清運時間，除夕當天13鄉鎮市中除五峰鄉、峨眉鄉外，其餘鄉鎮上午皆會出動清運。記者陳斯穎／攝影

農曆新年將到來，新竹縣環保局公布春節清運時間，除夕當天13鄉鎮市中除五峰鄉、峨眉鄉外，其餘鄉鎮上午皆會出動清運，2月12日至15日初一至初四有9鄉鎮市公所停收垃圾，2月17日初五則全面恢復垃圾清運。

縣長楊文科表示，為配合各家戶在春節前的大掃除，各鄉鎮市公所也協助清運巨大廢棄家具，民眾若有清運需求，請提前與所在地清潔隊聯絡諮詢，呼籲民眾注意清運時間，請大家做好垃圾分類及垃圾減量。

環保局表示，9鄉鎮市公所包括尖石、寶山鄉、北埔鄉、新豐鄉、湖口鄉、關西鎮、新埔鎮、竹東鎮、竹北市，2月12日至15日停收垃圾；五峰鄉從2月10日至16日停收、峨眉鄉則從2月11日至15日停收、橫山鄉為2月12日至14日及芎林鄉為2月12日至16日停收，詳情請洽各鄉鎮市清潔隊。

另外，各鄉鎮市開放巨大垃圾收集及停收時間，五峰鄉2月3日清運，尖石鄉分為2月4日後山、5日前山清運，峨眉鄉2月1日至5日清運，寶山鄉為2月4日至6日及8日至11日清運，北埔鄉2月1日至5日處理大型家具，須先電話預約，18日恢復正常。

橫山鄉2月10日正常時間清運、11日早上11點清運、15日及16日早上7點清運，芎林鄉2月3日至28日停收大型家具，停收時間採預約登記，自3月1日起恢復收集，湖口鄉2月10日至2月17日停收。

關西鎮2月1日至8日清運，新埔鎮開放登記至2月8日，清運至2月9日，竹東鎮為1月30日、31日、2月1日及2月5日至7日開放收集大型家具，竹北市2月12日至2月15日停止清運。

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