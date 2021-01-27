苗栗村民擋掩埋場 立委控廠商偽造文書

苗栗縣政府同意位於苗栗造橋龍昇村的坤輿掩埋場試運轉，引發村民反彈。時代力量立委陳椒華等今更舉行記者會，指控坤輿興辦事業計畫書定稿本內容涉嫌偽造文書，請苗栗縣政府進行調查並撤銷坤輿興辦計畫許可及試運轉許可。

時代力量立法委員陳椒華、邱顯智、王婉諭今偕地方自救會與環團代表舉行「特定農業區可變更設事業廢棄物掩埋場？業者刻意規避環評 縣府開綠燈 中央裝瞎管不了？」記者會。

據了解，苗栗造橋龍昇村民20年前反對坤輿掩埋場，群起抗爭阻擋，但在苗栗縣政府在去年底同意坤輿試運轉，使其死灰復燃，地方自救會因此持續於掩埋場外守護，欲阻擋事業廢棄物進場。當地村民日前也到環保署、農委會及行政院抗議，要求撤銷坤輿掩埋場試運轉許可。

針對廠商涉嫌偽造文書的指控，陳椒華表示，根據「一般廢棄物衛生掩埋場設置規範」，規定掩埋場位置選擇應避免地面水、伏流水、地下水等水量過多的地區，但細看坤輿的興辦計畫內容發現，鑽井報告明知地下1.5公尺至3.5公尺就有地下水，但在興辦計畫本文卻稱地下4至6公尺才有地下水，明顯涉嫌偽造。

她也指出，由於該計畫書也登載該掩埋場將掩埋廢棄物至地下2公尺，廢棄物很可能將會泡在地下水中，將嚴重汙染鄰近地下水及龍昇潭水池。

陳椒華指出，坤輿興辦計畫許可也牴觸「一般廢棄物衛生掩埋場設置規範」及「非都市土地申請變更為一般廢棄物回收清除處理設施使用之興辦事業計畫審查作業要點」，其規定應取得農委會認可，但迄今並未發現有農委會的許可。

陳椒華認為，再二周就要過年，自救會已在坤輿門口埋鍋造飯超過20天，老人家在寒冬中為捍衛家鄉而餐風露宿，於心何忍？呼籲苗栗縣政府儘速撤銷試運轉許可，讓鄉親們能安心返家過年。

台灣水資源保育聯盟粘麗玉表示，根據台灣湖泊記載，龍昇湖是天然湧泉的湖泊，其最大功能是灌溉、遊憩之用。當地人說這個湖終年未乾涸過，也是農民賴以灌溉用水的系統。湧泉通常形成在順向坡或斷層線的山腳下，坤輿掩埋場一旦試運轉，距離龍昇湖只有幾百公尺，不管掩埋何物，有毒無毒什麼垃圾，絕對會滲透入地下水內。龍昇湖是非常寶貴的水資源，也豐富了在地生活及文化。