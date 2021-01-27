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德林寺挺醫護 100萬現金捐桃園醫院防疫專戶

中央社 / 桃園27日電

衛福部桃園醫院發生武漢肺炎群聚案。桃園德林寺主委賴文龍今天上午至桃園醫院捐贈新台幣100萬元；桃園醫院表示，這是防疫捐款專戶成立以來最大筆捐款，感謝廟方給予支持。

桃園醫院社工室主任余珮瑜表示，桃醫去年疫情最初就成立武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫專戶，這是專戶成立以來最大一筆捐贈。

余珮瑜說，這筆捐款是由德林寺捐贈新台幣50萬元，以及德林寺主委賴文龍的個人公司捐贈50萬元，合計100萬元，由衷感謝他們的支持，目前院內物資充足，但後續復原計畫還是需要經費，這筆資金將帶給醫院很大幫助。

賴文龍表示，德林寺是桃園醫院的鄰居，看到桃園醫院的辛苦，因此與廟方管委會開會後決定捐贈，因為現在物資已經很充足，與院方討論後，決定用捐款方式支持桃園醫院，讓他們沒有後顧之憂，期盼防疫同心，守住桃園、守住台灣。

捐款 武漢 肺炎

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