桃園群聚疫情緊張 台南旅宿業者：開始爆春節退房潮

桃園醫院群聚事件擴大，原本很夯的春節旅遊受到衝擊，台南新化大坑休閒農場原本訂房已有8成，但連日來已退了2成，業者蔡佳玲說，現在每天都會接到退房電話，不少除夕圍爐也紛紛來電取消，連一日遊的遊覽車都來延後，都是因為防疫問題，家有老少就不太敢出門，但防疫第一，民眾如果退房訂金都會全退。

台南市區飯店業者也有退房潮情況，有一家知名飯店原本從除夕後滿訂15天，現在也陸續有人取消，另外飯店除夕圍爐和大年初二請女婿的訂桌，原本一桌難求，有不少也被取消，蔡佳玲說，也有民眾在觀望，畢竟團圓年夜飯也很重要，希望疫情退燒後，還是要出來吃飯，雖然面臨備貨的困擾，但面對疫情都很體諒，保留讓民眾接近除夕時再決定。

也有旅宿業者說，面對疫情也會害怕，如果要退房都會接受，因為私下也會過濾訂房客人，若是中北部或者有「關鍵字」，也會害怕，面對疫情再起，大家都戰戰兢兢，一切以防疫優先，力求守住這波疫情否則會更慘。