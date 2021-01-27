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嘉磐基金會年前送暖弱勢兒 董座：孩子的期待不能辜負

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
嘉磐慈善基金會送年菜、物資到新埔的綠光種子教室，提早陪孩子一起過年。圖／嘉磐慈善基金會提供
嘉磐慈善基金會送年菜、物資到新埔的綠光種子教室，提早陪孩子一起過年。圖／嘉磐慈善基金會提供

嘉磐慈善基金會12年來每年都會在歲末年終舉辦公益尾牙，今年因遇上疫情影響不得不忍痛停辦，也讓許多弱勢家庭的孩子少了一年一次能大快朵頤的機會，但嘉磐建設董事長魏嘉銘不忍讓孩子們失望，今年決定改以帶孩子們採購物資，希望能延續對孩子們的關懷。

董事長魏嘉銘說「尾牙可以取消，但孩子的期待不能辜負」，為了讓愛心能在防疫期間持續，基金會將尾牙活動轉型為公益傳愛馬拉松，依資助單位孩童的需求採購物資，分梯次帶著愛心廠商的善款與祝福，以實際行動做更大的運用及傳遞。

基金會則表示，雖然疫情影響讓今年原訂在台中舉辦的尾牙宴取消，但基金會會改以其他方式幫助弱勢孩童，基金會在22日上午也前往位於新埔鎮的新竹綠光種子教室，帶著年菜及生活用品，要提早陪孩子們一起過年。

嘉磐慈善基金會特助魏榕廷表示，「在疫情擴大的此刻，孩子的心願還是值得被實現，我們集結團隊的善心信念，將熱騰騰的年菜送到幾百公里外臨近疫情蛋黃區的新竹新埔，因為我們聽見孩子的期盼與渴望，更相信寒冬送暖刻不容緩」

基金會還分享幾個孩子的故事，綠光種子教室的孩子們有些是單親、有些是隔代教養，孩子來到基金會公益課輔平台，就能在老師的陪伴下獲得更完整的照顧，基金會9年來已經資助超過2500名孩子，未來也會持續下去。

嘉磐慈善基金會送年菜到新埔的綠光種子教室，提早陪孩子一起圍爐過年。圖／嘉磐慈善基金會提供
嘉磐慈善基金會送年菜到新埔的綠光種子教室，提早陪孩子一起圍爐過年。圖／嘉磐慈善基金會提供
嘉磐慈善基金會送年菜到新埔的綠光種子教室，提早陪孩子一起圍爐過年。圖／嘉磐慈善基金會提供
嘉磐慈善基金會送年菜到新埔的綠光種子教室，提早陪孩子一起圍爐過年。圖／嘉磐慈善基金會提供

疫情 尾牙 新竹

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