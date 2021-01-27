認識新竹年節習俗 「新竹生活」元月號出版還有線上版

農曆新年將至，最新出版的「新竹生活」雙月刊以「回家團圓：歲月裡的城市氣息」為題，跨越族群、世代，一窺新竹市閩南、客家、眷村與新住民過年盛事。市長林智堅也在月刊中祝福讀者「2021新春快樂」，期待讀者能藉由封面故事報導的新竹年節習俗，更體認新竹的飲食與文化傳承，在各色年菜滋味中，感受竹市特有多元族群融合的城市氣息。

文化局長黃竫蕙指出，本期「新竹生活」雙月刊封面故事充滿過年喜氣，從閩南家族除夕夜必吃的烏魚子與白菜滷說起，接著是大年初一到天公壇、內媽祖、關帝廟、竹蓮寺、東寧宮、都城隍廟與長和宮等廟「添香油」求平安；或是享用客家鹹油香年夜菜，迎接新年的溫馨與藉由眷村人的回憶，品味來自大江南北的好滋味。

新住民也是竹市大家庭的一員，舉凡五彩絢爛的印度排燈節、開齋節、菲律賓的聖誕節，北越過年必吃的方形糯米粽子與薑黃飯，受訪的新住民多將異鄉化為家鄉，讓竹市年味更顯豐富多元。

過年前的傳統市場最是年味十足，這次也報導市場裡可張羅年菜的老字號攤販，如香腸、臘肉、發糕與菜頭粄等。素有「書畫巢窟」美譽的竹市往昔有春聯一條街的過年景像，今雖不復見，本期月刊訪問書畫家郭成樵、王晴頌、姚植傑重溫以往手寫春聯的美事。

另訪問94歲的新竹國寶燈藝師蕭在淦如何以花燈來閱讀社會百態，用技藝傳承時代精神；元宵節時，新竹市的廟宇越夜越美麗，月刊也探訪傳承近百年都城隍廟、東寧宮的元宵燈節故事。