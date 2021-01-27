回應高齡議題 交大資工系學生開發長照資訊網回饋社會

交通大學服務學習中心、資工系與社團法人中華民國誠馨照顧協會合作，共同開發長照衛教資訊網。除協助推廣，學生也透過分析使用者需求、規畫網站內容，了解台灣長照政策與資源與未來照顧家中年長者會面臨的問題。師生並藉由這項服務走出校園，參與竹縣的長照發展，深化大學與社會的連結。

國發會推估，2025年台灣就會進入超高齡社會，2034年全國一半以上人口都將是中高齡者。人口高齡化造成長照、居家照護、居家安寧的需求人數與日俱增，長輩扶養人力嚴重不足，且因家庭功能逐漸式微，更增加個人照顧年長者的重擔，進而衍生許多社會問題。因此所有20至30歲的年輕人更需要正視。

修課學生張嘉誠說，動手設計長照衛教資訊網前會先了解服務所蘊含的精神，因此在課程中不只學到如何架設網站，更藉由醫護及長照從業人員的分享，認識失智症照護的各個面向，讓他感到這是非常有意義的事。

學生游承翰分享，當初以為服務內容是到長照機構陪伴年長者，後來才知道是幫忙建置網站增加曝光度，使大眾更關注長照議題。他認為長照已是全世界不可忽視的議題，能多一份關心就是多一份助力。