苗栗金門縣長赴桃捐物資 鄭文燦：防疫同心

桃園醫院武漢肺炎群聚案升溫，苗栗、金門縣府曾下令要員工暫緩赴桃、赴台，兩縣首長今天到桃園市捐贈防疫物資表達支持；桃園市長鄭文燦表示，台灣只有一個防疫要同心。

衛生福利部桃園醫院發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，苗栗縣政府21日下令「自即日起，縣府及所屬機關員工若非必要勿至桃園洽公、出差」，金門縣府政府21日也指出，縣屬公務員避免非必要公務赴台，一度被認為是禁桃令。

苗栗縣長徐耀昌今天協同金門縣長楊鎮浯、苗栗縣前頭份市長徐定禎一同前往桃園，捐贈抗菌噴霧2040組、金酒公司自製的防疫酒精3456瓶及牛樟芝禮盒等物資給桃園市政府，由鄭文燦代表收受。

徐耀昌致詞時表示，沒有下過所謂的禁桃令，是為了防疫優先，希望同仁通過電腦網路或通訊軟體聯絡取代出差，大家都是不分藍綠、齊心防疫。

楊鎮浯表示，金門與桃園是姐妹縣市，很多金門民眾住在桃園，在金門還有一條「桃園路」，金門除了提供防疫物資，還給予最大的精神支持、最大的行政協助，攜手共度難關。楊鎮浯還提到，去年二月，金門民眾在台居家檢疫找不到返台的防疫旅館，桃園市府團隊伸出援手持續至今，金門民眾由衷感激。

桃園市浯江金門同鄉會理事長李仁雄、創會理事長李寧源、副理事長李淑華，以及金門旅台鄉親，同時也是桃園市議員的謝美英等人陪同楊鎮浯致贈酒精。

鄭文燦接受媒體聯訪時表示，防疫要同心，台灣只有一個，病毒也沒有界線；桃園市跟金門縣是姊妹縣市，桃竹竹苗也有一個區域治理平台，跟徐耀昌互動很多、交情也很好，徐耀昌當時也有致電說明，今天也以實際行動來支持桃園，防疫同心、無分彼此。

針對內政部警政署昨天交辦23名需要居家隔離，但中央通知不到的名單，鄭文燦表示，警政署每天都會交辦一些名單，今天也有新的一批，昨天交辦的已經完成通知，現在正在進行第二批的追蹤，「沒有問題，我們會全力以赴」。

針對是否可能停班停課、宣布居家辦公，以及相關隔離人數等，鄭文燦表示，作業的SOP會依照中央疫情指揮中心的規範。