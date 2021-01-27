鄭文燦：各區環保志工隊2月底以前暫停運作
桃園醫院武漢肺炎群聚案升溫，桃園市長鄭文燦今天指示，環保局65歲以上志工於2月底前暫停服勤，由於會影響各隊運作，因此各區環保志工隊2月底以前暫停運作。
衛生福利部桃園醫院發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫會議時指示，環保局65歲以上志工於2月底前暫停服勤，由於65歲以上志工佔了一半，恐影響各隊運作，因此各區環保志工隊2月底以前暫停運作，後續再視情況恢復。
環保志工隊運作經費核銷原則，疫情期間彈性調整，各隊免受每月需出勤1次以上的規範，但相關運作經費不打折，且可在年度內流用；體育局相關場館等65歲以上志工25日起也已停止服勤。
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