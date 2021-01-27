外語也能通 苗警過年服務讓民眾安心

春節將屆，苗栗縣警察局規畫2月3日到17日，實施加強重要節日安全維護工作，主軸「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」，並有英文、日文等版本宣導服務措施，歡迎多多利用。

縣警局保安科指出，2月3日到17日警方服務措施，包括協助民眾舉家外出住居安全維護工作：民眾春節期間舉家外出，需要警方協助安全維護時，可至轄區分駐、派出所申請，警方會審酌轄內治安狀況，將申請的住所納入巡邏區線，加強巡守，縣警局外事科提供外語申請懶人包供參考。

保護民眾存款、提款安全：有提領鉅款需護鈔的民眾，均可提前向警察單位申請存、提款護鈔服務；簡訊報案方式申請舉家外出住居安全維護及護鈔服務：可透過文字簡訊進行舉家外出住居安全維護及護鈔服務申請，簡專線電話0911-510922。

結合民力服務社區：加強整合運用義警、民防、守望相助隊及志工等民力，除參酌地區特性、警力多寡及治安狀況，運用民力擔任協勤工作以外，並透過民力在地且熟悉環境之特質，投入鄰里社區服務；協助失蹤人口返家團圓：加強失蹤人口查尋工作，持續訪查失蹤人口家屬，盡力協助失蹤人口返家團圓。

此外，加強宣導轄區春節期間交通疏導路線規畫與管制措施，並適時連線說明各項交通管制疏導作為，及指導用路人使用替代道路或改道行駛等；警方針對觀光景點或重大活動人潮聚集處所等特定區域，規畫機動派出所派駐地點，主動接觸民眾，提供服務與關懷。