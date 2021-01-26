聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗28日起實施道路禁挖令 僅龍鳳港聯外道路「特例」
苗栗縣政府為維持春節期間縣內交通順暢，日前發布「道路禁挖令」，公告28日起到2月底縣內道路禁止挖掘並淨空31天，但其中龍鳳漁港聯外道路工程因有汎期考量，縣府工務處特別專案核准在禁挖道路期間可持續施工，成了唯一特例，但龍鳳港聯外道路與西濱快速公路銜接，春節期間2月9日至17日仍將暫停施工，以便恢復龍江街雙向道通行。
苗栗縣政府工務處日前發布縣內鄉道、縣道等道路禁挖令，違反規定將依苗栗縣道路申挖管理自治條例處罰路權單位，至於獲准持續施工的工程，工務處將督促主辦單位必須在春節前撤離機具、淨空道路，並採覆工蓋鈑或假修復，以降低交通衝擊。
工務處表示，龍鳳漁港聯外道路工程將龍鳳大排加蓋，因臨水作業需要考量颱風期及暴雨等天候因素，必須在汛期前完成階段性的工程項目，且春節假期間為維持聯外道路恢復雙向通行，還有假修復工程必須施設，因此28日起實施道路禁挖令後，龍鳳漁港聯外道路工程仍可持續施工，希望民眾了解、配合相關交管措施 。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言