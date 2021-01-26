苗栗28日起實施道路禁挖令 僅龍鳳港聯外道路「特例」

苗栗縣政府為維持春節期間縣內交通順暢，日前發布「道路禁挖令」，公告28日起到2月底縣內道路禁止挖掘並淨空31天，但其中龍鳳漁港聯外道路工程因有汎期考量，縣府工務處特別專案核准在禁挖道路期間可持續施工，成了唯一特例，但龍鳳港聯外道路與西濱快速公路銜接，春節期間2月9日至17日仍將暫停施工，以便恢復龍江街雙向道通行。

苗栗縣政府工務處日前發布縣內鄉道、縣道等道路禁挖令，違反規定將依苗栗縣道路申挖管理自治條例處罰路權單位，至於獲准持續施工的工程，工務處將督促主辦單位必須在春節前撤離機具、淨空道路，並採覆工蓋鈑或假修復，以降低交通衝擊。