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導入動畫、互動遊戲「智能點雲運算」重建竹市古蹟風貌

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
六燃場現況圖。圖／新竹市政府提供
六燃場現況圖。圖／新竹市政府提供

國家高速網路與計算中心今召開「點雲雲算智能升級精準重建古蹟風貌」記者會，其中，新竹市府「日本海軍燃料廠新竹支廠」3D點雲掃描建模案搶先成為第一個應用技術的城市，藉由現代科技視覺化的3D技術，完整呈現戰後眷戶利用廠房搭建「屋中有屋、房中有房」的型態，精準重建古蹟風貌。

國家高速網路與計算中心表示，國網中心於去年研發的「智能點雲技術」不同於現有的點雲商業、開源軟體處理、遇到色彩錯誤、殘影問題時，需由人工手動除錯，國網的「智能點雲技術」能夠自動修正錯誤。

目前該技術正申請美國專利，應用領域擴充以「點雲」技術在電腦中建構各種物品、古蹟與其他建築物的3D模型，以人工智慧技術使異常點雲校正所需時間由現有的6個月縮減為1個月，大幅縮減人力，藉由科技的力量提升維護古蹟的能力。

這次市府結合國網中心新研發的點雲技術，讓科技與文化結合，可有效、精準建置古蹟風貌，並將其衍伸為動畫、互動遊戲，呈現歷史感與深厚文化記憶。

文化局指出，竹市歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」場域獲文化部「再造歷史現場專案計畫」補助，為重現「日本海軍燃料廠新竹支廠」當年廠房建築風貌、歷史文化與眷舍巷弄間的趣味，市府特別製作關於廠房的3D點雲掃描建模案，另製作相關動畫影片及設計互動體驗，讓民眾更輕鬆有趣認識海燃廠的歷史及建築特色。

有關「這裡是我永遠的家新竹市六燃」的動畫影片，民眾可於週三至週日至「大煙囪下的家」(新竹市東區建美路38號)或文化局粉絲專頁觀看。

點雲示意圖。圖／新竹市政府提供
點雲示意圖。圖／新竹市政府提供

新竹 古蹟 歷史建築

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