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區間測速中國產品喊卡 桃園2處測速過關3處難過關
交通部長林佳龍宣布區間測速廠商若無法證明產地非中國、並切結零組件非中國製者必須先下架。桃園市已完成、暫停使用的5處區間測速照相系統，市府交通局今天下午表示，該局建置龜山區萬壽、青山路2處區間測速照相系統為合格廠商；市警局交通大隊表示，警方建置台61、台66及大溪台七乙線3處區間測速照相系統，使用東山的設備，與公路總局相同，廠商同意切結，如何確認產品和驗證，還要再研究。
桃園市建置5處區間測速照相系統路段，包括市警局完成建置台61線觀音到新屋段南、北雙向路段，台66西向平鎮段、東向觀音段及大溪台7乙線2處區間測速照相系統3處，另由市府交通局完成建置龜山區萬壽路1段及青山路2段共2處區間測速照相系統，目前均因政策未通過、暫停使用執法。
市府交通局表示，該局在龜山區萬壽路、青山路建置的2處區間測速照相系統，去年查過招標建置區間測速的晶睿通訊、零壹科技、杏童科技3家廠商，並非交通部公布廠商，沒有問題。
市警局交通大隊表示，該局建置台61、台66及大溪台七乙線3處區間測速照相系統，負責建置廠商為東山科技，與公路級局同一廠商，經查詢該廠商初步同意立切結書和驗證，只是如何確認、認證產品非中國製產品、零組件，將向公路總局進一步研究。
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