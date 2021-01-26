血庫缺血 竹市議會發起挽袖捐熱血平安過好年活動

新竹市議會今發起「挽袖捐熱血，平安過好年」捐血活動，由副議長余邦彥與數十名里長帶頭捐輸熱血，吸引不少民眾與議會員工到場響應。

活動中，民眾展現愛心在竹市議會廣場前排隊捐血。市議會議長許修睿也逐一向捐血的民眾道謝表示，他說，看到民眾一早就來排隊等待捐血，內心非常感動，說明新竹處處有愛、溫情滿人間。

許修睿說，前幾波寒流接連來襲，導致庫存血量遠低於安全值，農曆春節將至，年假期間各型血液的安全庫存血，合計還短缺3到4千袋，尤其缺少O型與A型血，他得知消息後發起「挽袖捐熱血，平安過好年」捐血活動，希望「捐血一袋，救人一命」。

許修睿指出，他也感謝市議會議員不分黨派支持捐血活動，東區里長聯誼會會長林俊縢、北區里長聯誼會會長謝金財、香山區里長聯誼會會長吳國亮也帶領全市里長共襄盛舉、捐輸熱血。另外也感謝知名藝術家、書法名家郭成樵、趙明、謝秀英、張雙土、范素鑾等人義助，現場揮毫送春聯給捐血民眾。市議會則提供限量新年款成人口罩及隱藏版的口罩給參加活動的愛心人士。