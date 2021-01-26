疫情升溫 新竹市：禁止探病並啟動公共場所消毒

因應疫情變化，新竹市長林智堅今天表示，啟動全市戶外公共場所預防性消毒，並且視察百貨賣場防疫情形。此外，即日起竹市8大醫院實施禁止探病管控措施，全面強化防疫工作。

林智堅今天前往綠光公園與百貨賣場，巡視消毒工作與新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫工作，在公園各項設施、步道、環境進行大規模消毒，也視察百貨業部分，遠東巨城購物中心營運長游欣宜向林智堅講解目前防疫措施。

游欣宜表示，除落實出入口統一管理，量測體溫管控進出、加強定期消毒、員工全面戴口罩及提供手部消毒液等措施。

林智堅說，竹市全面升級防疫，也啟動全市消毒，包括公園、公共場所人口稠密處，對民眾生活造成不便，也要懇請所有的市民體諒。

新竹市政府表示，目前分3階段完成預防性噴藥工作，第一階段針對火車、公車、計程車等交通場站，百貨公司、量販店等大型營業場所，夜市、市場、商圈等人潮聚集處；第二階段針對人潮聚集的125座公園；第三階段則針對公私立國小、國中及高中等學校進行消毒。

此外，新竹市衛生局指出，因應疫情，即日起竹市8家醫院新竹台大、馬偕、國泰、國軍、南門、新生、和平、新中興配合實施禁止探病管控措施，陪病者以1名為原則，全程戴口罩、實名制外並確實掌握旅遊史、接觸史。

衛生局呼籲，民眾防疫期間若非必要，民眾減少進出醫院頻率，減少感染風險，保障自身與家人的健康。