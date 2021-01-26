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醫院篩檢塞車 桃衛生局長：將調派貨櫃打造機動篩檢站

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市醫師公會今下午舉行第1次嚴重特殊性傳染性肺炎應變會議，市長鄭文燦出席。記者張裕珍／攝影
桃園市醫師公會今下午舉行第1次嚴重特殊性傳染性肺炎應變會議，市長鄭文燦出席。記者張裕珍／攝影

部桃專案啟動，居家隔離者完成隔離後必須要進行採檢，今天起各醫院已陸續湧入篩檢人潮，桃園市醫師公會今下午舉行第1次嚴重特殊性傳染性肺炎應變會議，會中商討此事，市長鄭文燦表示，這確實會有風險，務必要加強分流與增加篩檢站數量，市府衛生局長王文彥說，將從南部調派貨櫃打造機動採檢站，由中央派採檢醫師協助。

鄭文燦說，民眾陸續到醫院篩檢，會有兩種風險，一種是有症狀者與無症狀容易近距離接觸，若量能不夠，也會造成篩檢站負擔，且大家防疫意識提升，醫院篩檢站陸續有人跑來，確實會成為挑戰，他認為篩檢站務必分流、增設，並要更多人力與設備。

敏盛綜合醫院院長劉宜廉說，以他醫院來說，1天就有350人次來篩檢，等候時間可能要花半小時，但已有安排分流，若為出國或自費篩檢者就到乾淨區，若有疑似個案或衛生局轉介來的就到篩檢站，避免風險。

桃園長庚副院長黃集仁也說，長庚醫院採檢量也有增加，有排隊狀況，不過自費採檢 都有分開也都在戶外，不會進去醫院裡面，因應部桃專案擴大增加3間篩檢室，也都有在運作了，由於最近寒流會報到，院方會在關注運作情形，務必分流減少排隊。

桃園市衛生局長王文彥也說明，以前篩檢工作屬於突發且不定時的，最近則為出現定時定量預約的篩檢情形，目前桃園在醫院有12個採檢站、4處集中檢疫中心也有採檢站，因應未來需求，也將從南部調派貨櫃到桃園，打造機動採檢站，之後會啟動。

王文彥說，機動採檢站將由中央派採檢醫師下來，行程還沒有確定，但預估一周後會出現大批採檢情形，會因應居家隔離人員出關情形來分配，也會與醫院、採檢中心來合作，做好分流準備。

「不要讓採檢變成風險的地方！」鄭文燦也說，篩檢量能寧可多做一點預估，他看到市場沒人，可能採檢會變多，他會與中央聯繫加強整備工作，以因應未來篩檢人潮。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源也說，他擔心擔心採檢人力夠不夠？已有醫生反映工作很累，需要人力補充，也希望基層診所能分擔量能，一起對抗疫情。

桃園市醫師公會今下午舉行第1次嚴重特殊性傳染性肺炎應變會議，市長鄭文燦出席。記者張裕珍／攝影
桃園市醫師公會今下午舉行第1次嚴重特殊性傳染性肺炎應變會議，市長鄭文燦出席。記者張裕珍／攝影
桃園市醫師公會今下午舉行第1次嚴重特殊性傳染性肺炎應變會議，相關代表出席加油打氣。記者張裕珍／攝影
桃園市醫師公會今下午舉行第1次嚴重特殊性傳染性肺炎應變會議，相關代表出席加油打氣。記者張裕珍／攝影

衛生局 醫師 鄭文燦

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