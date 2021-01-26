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中壢過嶺社福館新館舍開幕 公托中心明早開放報名

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中壢過嶺社福館新館舍公設民營托嬰中心、親子館今天開幕。圖／社會局提供
中壢過嶺社福館新館舍公設民營托嬰中心、親子館今天開幕。圖／社會局提供

桃園市中壢過嶺地區屬於市府畫定的都市計畫區，多新建住宅大樓、人口聚集，過嶺社福館去年成立，新館舍公設民營托嬰中心、親子館今天開幕，公托中心可提供30名2歲以下嬰幼兒托育服務，明天早上10點起開放報名，預計超額報名，將以抽籤方式錄取；親子館則提供親子共學共玩的友善空間。

社會局表示，中壢過嶺托嬰中心暨親子館由社會局委託社團法人台灣大心社會福利協會辦理，分別為桃市第17處親子館及第13處公托中心。親子館位於社福館4、5樓，4樓以「童趣探索」為主題，規畫0至2歲嬰幼兒專區、感官探索迷宮、創作益智區及溫馨舒適的森木林圖書視聽室，家長可放心讓家中2歲以下孩子盡情探索，並培養親子共讀共學的良好互動模式。

5樓規畫設計「陸-角色扮演區」、「海-親水水池區」、「空-造飛機遊樂區」，提供多元豐富的遊戲區域。除提供優質遊戲空間及教玩具，亦將辦理各項親職講座與親子活動，協助建立良好親子溝通管道與親子關係。

公托中心設於3樓，核定收托30名未滿2歲的兒童，自明天起至2月19日，上午10點至下午5點止(不含例假日)開放報名，並於2月23日下午1點辦理抽籤作業，抽籤結果將於同日下午4點於中壢過嶺公托中心公布。中壢過嶺公托中心：(03)420-1320或社會局兒童托育科03-3322101#6424。

親子館今天開幕同時開放使用，開館時間為周二到周日，每天兩場次早上9點至12點、下午2點至5點；每場次開放40對親子使用，20組線上預約，20組現場排隊。

線上預約請上「桃園親子服務網」，相關訊息請洽中壢過嶺親子館(03)420-1320。

5樓親子館角色扮演區的小小市集。圖／社會局提供
5樓親子館角色扮演區的小小市集。圖／社會局提供
5樓親子館陸地交通軌道區。圖／社會局提供
5樓親子館陸地交通軌道區。圖／社會局提供
3樓公托中心教室。圖／社會局提供
3樓公托中心教室。圖／社會局提供

親子 托嬰 托育

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