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民力無窮 企業捐贈桃消防隊救災裝備

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
企業捐贈桃園市消防局第二大隊移動式幫浦1台及水帶單切開關24組。圖／第二大隊提供
企業捐贈桃園市消防局第二大隊移動式幫浦1台及水帶單切開關24組。圖／第二大隊提供

尊信不動產經紀有限公司今天捐贈桃園市消防局第二大隊移動式幫浦1台及水帶單切開關24組。公司負責人劉貞君表示，聽聞消防弟兄欲增添救災裝備，便主動號召其團隊共襄盛舉，希望能夠增加消防人員的救災效能，也讓市民的生命財產安全獲得保障。

此次所捐贈之救災器材包括移動式幫浦及單切開關，均為消防人員救災時不可或缺之利器。移動式幫浦使用範圍廣泛，可於消防栓不足地區就地汲取溝渠或池塘水源來供應救災用水，或是消防車不易到達之處增加水線救援機動性；另外單切開關則能使火警救災時，增加水帶延伸的效能及消防同仁佈線的便利性，加速火災搶救，得以使災害降低。

消防局第二大隊長陳文宗說，感謝劉貞君對於消防工作的支持，其所捐贈之救災器材，未來將妥適運用於救災勤務以提高救災效能，提供桃園市民優質、安全的生活環境。

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