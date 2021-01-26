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不老合唱團竹友混聲 均齡70唱出客家美聲

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣竹友混聲合唱團，團員平均年紀約70歲，成軍6年來以演唱客家歌曲為使命，參賽獲獎無。記者陳斯穎／攝影
新竹縣竹友混聲合唱團，團員平均年紀約70歲，成軍6年來以演唱客家歌曲為使命，參賽獲獎無。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹友混聲合唱團團員平均年紀約70歲，成軍6年來以演唱客家歌曲為使命，參賽獲獎無數。縣長楊文科今天也特別在主管會報上，頒發感謝狀給合唱團，感謝他們不遺餘力的推廣客家文化傳承。

楊文科表示，竹友混聲合唱團是由新竹縣公教退休人員組成，平時勤練客家歌曲，表現非常優秀，曾在兩度榮獲全國客家山歌特優獎，歷年獲獎無數，今年1月也在全國賽事1百多個隊伍中脫穎而出，奪下特優獎，對推動客家歌曲和文化，貢獻很大的心力。

竹友混聲合唱團團長吳和蘭表示，合唱團2014年成立，團員都是愛好客家音樂人士，由新竹女中退休的馮蕙珍擔任指揮老師，固定時間練唱，6年來參加無數比賽，成績越來越好，包括104年至108年連續5年獲頒天穿日客家山歌合唱比賽特優獎，今年1月參加客委會客家歌謠交流觀摩賽，更以「褒忠讚歌」這首曲子，從182支隊伍中推穎而出，奪下北區「特優獎」

馮蕙珍指出，合唱團以培養人文素養、提升歌唱技巧，並傳承發揚客家文化為宗旨，除多次在新竹縣在地演出，也與韓國、加拿大、德國等國外合唱團同台演出、交流，去年9月接受台北樂齡合唱節交流音樂會之邀，在中山堂演唱4首歌曲，更是所有表演隊伍唯一全程演唱客家歌曲的團體。

新竹 楊文科 客家文化

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