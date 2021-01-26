快訊

陳柏惟罷免警訊？最新民調 基進政黨支持度腰斬剩一半

蔡英文民調創13個月新低 游盈隆：對權威挑戰近在咫尺

航空城公聽會防疫優先 鄭文燦：延後辦理人流100人以內

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（見圖）宣布桃園航空城優先區法定公聽會延後辦理，採降低人流在100人以下、增加場次方式， 希望在法定期程內如期完成。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（見圖）宣布桃園航空城優先區法定公聽會延後辦理，採降低人流在100人以下、增加場次方式， 希望在法定期程內如期完成。記者曾增勳／攝影

桃園醫院疫情持續擴大，桃園市長鄭文燦今天上午主持市府防疫專案會議，桃園航空城優先區法定公聽會是否召開引起地主關心，鄭文燦表示，航空城優先區公聽會法定程序，這段疫情高峰期，決定公聽會延後辦理，以降低人流在100人以下、增加場次方式，並在法定期程內如期完成，希望不會影響地主權益。

市政府地政局長蔡金鐘表示，航空城優先區法定公聽會，原預定本月28日、29日及2月1日、2日四天舉辦8場次法定公聽會，原預估每場公聽會200人以內，因應防疫延期，將分別在大園3處舉辦，採人流100人以下，每場間格1.5公尺距離、採取梅花座方式進行。

鄭文燦表示，由於航空城計畫參與土地分配地主比例超過96%，航空城優先區地上物協議價購比例也非常高，航空城優先區法定公聽會延後是必然的，將降低人流到100人以下，採取增加場次、延後辦理方式，如期完成，希望不影響地主權益。

鄭文燦亦強調，防疫要同心，標準要嚴格，在防疫期間大家不要恐懼慌亂，要冷靜團結，按部就班完成每個防疫環節，「寧可多做不要少做」，社區風險就能降到最低，沒有任何鬆懈空間。

航空城 鄭文燦 疫情

延伸閱讀

醫護防疫有話說 鄭文燦：應加薪大家將心比心

確診者去過多處 鄭文燦：八德今明2天全區大消毒

防疫隔離檢疫失聯23人 鄭文燦：找回21人剩2人也快了

鄭文燦：農會選舉照常舉行 做好防疫

相關新聞

不老合唱團竹友混聲 均齡70唱出客家美聲

新竹縣竹友混聲合唱團團員平均年紀約70歲，成軍6年來以演唱客家歌曲為使命，參賽獲獎無數。縣長楊文科今天也特別在主管會報上...

竹市公園消毒、百貨防疫 宣布醫院即日起停止探病

新冠肺炎疫情升溫，新竹市府啟動戶外公共場所預防性消毒，包括125座公園、14處公有市場、車站等，市長林智堅今前往公園及百...

春節期間竹縣推4條免費公車 全縣路邊停車格免收費

農曆春節連續假期，新竹縣政府鼓勵民眾搭公車出遊，自2月13日至16日，推出4條春節免費公車，可至照門休閒農業區、六福村、...

鄭文燦：農會選舉照常舉行 做好防疫

桃園醫院新冠肺炎群聚案擴大。桃園市長鄭文燦今天上午在防疫專案會議指示，2月21日110年屆次農會改選農事小組選舉將如期舉...

疫情再起 林智堅訪視幼兒園

因應疫情變化，新竹市長林智堅昨天訪視福林非營利幼兒園了解防疫狀況，老師們表示，每天會帶著孩子進行環境消毒與清潔，放學後會...

竹縣網宣食安標章 可抽團圓飯

農曆年將到來，新竹縣衛生局舉辦「消費食安認標章、輕鬆掌握好健康」網路宣導，邀請民眾透過臉書「家家有標章共下愛健康」粉絲專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。