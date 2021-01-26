航空城公聽會防疫優先 鄭文燦：延後辦理人流100人以內

桃園醫院疫情持續擴大，桃園市長鄭文燦今天上午主持市府防疫專案會議，桃園航空城優先區法定公聽會是否召開引起地主關心，鄭文燦表示，航空城優先區公聽會法定程序，這段疫情高峰期，決定公聽會延後辦理，以降低人流在100人以下、增加場次方式，並在法定期程內如期完成，希望不會影響地主權益。

市政府地政局長蔡金鐘表示，航空城優先區法定公聽會，原預定本月28日、29日及2月1日、2日四天舉辦8場次法定公聽會，原預估每場公聽會200人以內，因應防疫延期，將分別在大園3處舉辦，採人流100人以下，每場間格1.5公尺距離、採取梅花座方式進行。

鄭文燦表示，由於航空城計畫參與土地分配地主比例超過96%，航空城優先區地上物協議價購比例也非常高，航空城優先區法定公聽會延後是必然的，將降低人流到100人以下，採取增加場次、延後辦理方式，如期完成，希望不影響地主權益。

鄭文燦亦強調，防疫要同心，標準要嚴格，在防疫期間大家不要恐懼慌亂，要冷靜團結，按部就班完成每個防疫環節，「寧可多做不要少做」，社區風險就能降到最低，沒有任何鬆懈空間。